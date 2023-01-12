Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Henley Pasaport Endeksi 2023 verilerinden elde edilen bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur ve Güney Kore (192), üçüncü sırada Almanya ve İspanya (190), dördüncü sırada İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg’un (189) , beşinci sırada ise Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç’in (188) olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE 52. SIRADA

Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 190 ülke pasaportunun araştırma kapsamında yer aldığı belirlendi. Türkiye ise listenin 52’inci sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 110 olduğu kaydedildi. Listenin son sıralarında ise Yemen (34), Pakistan (32), Suriye (30), Irak(29) ve Afganistan(27) yer aldı.

SON BİR AYIN GÜNDEMİ PASAPORT

Yeni yıl ile birlikte yüzde 123 oranında zamlanan pasaportlar, medyada büyük yankı uyandırarak son bir ay içerisinde 21 bin 298 haber içeriği ile medyanın en çok konuştuğu içerikler arasında yer aldı. Haber içerikleri arasında en çok öne çıkan başlıklar ise, pasaport zammı, yerli ve milli pasaport, pasaport yoğunluğu ve harç farkı sorunu oldu.

İHA