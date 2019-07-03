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Dünyanın en güçlü pasaportları hangi ülkelerin?

03.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Japonya ve Singapur pasaportları, 2019'da da dünyanın en güçlü pasaportları oldu. Bu pasaportlarla 189 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları hangi ülkelerin?

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini verilendiren 2019 Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türkiye pasaportu geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 53'üncü oldu. Türkiye pasaportuyla 110 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

Japonya ve Singapur, geçen yıl birinciliği Almanya'dan almıştı. Almanya, Finlandiya ve Güney Kore'yle birlikte listede ikinci sırada yer alıyor. Listede son sırada, 25 ülkeye vizesiz girilebilen Afganistan var.

**1. Japonya, Singapur (189)

  1. Finlandiya, Almanya, Güney Kore (187)
  2. Danimarka, İtalya, Lüksemburg (186)
  3. Fransa, İspanya, İsveç (185)
  4. Avusturya, Hollanda, Portekiz, İsviçre (184)
  5. Belçika, Kanada, Yunanistan, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD (183)
  6. Malta (182)
  7. Çek Cumhuriyeti (181)
  8. Avustralya, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda (180)
  9. Letonya, Slovakya, Slovenya (179)


    *
  10. Bangladeş, Eritrea, İran, Lübnan, Kuzey Kore (39)
  11. Nepal (38)
  12. Libya, Filistin Yönetimi, Sudan (37)
  13. Yemen (33)
  14. Somali (31)
  15. Pakistan (30)
  16. Suriye (29)
  17. Irak (27)
  18. Afganistan (25)**
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Anahtar Kelimeler:
Pasaport dünya Japonya Singapur

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