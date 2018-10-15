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Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

2017 verilerine göre yenilenen Güçlü Şehir Endeksi sıralamasında bu yıl Türkiye'den sadece bir şehir yer aldı. Türkiye'den listeye giren şehrin geçen yıla nazaran puan oranının da düştüğü liste, dünyanın en güçlü şehrinin belirlenmesini sağladı. Mori Memorial Vakfı verilerinden yararlanılan araştırmada medya yansımaları da ön planda tutuldu. 44 şehrin yer aldığı listede ilk sıraya İngiltere'den bir şehir otururken, Türkiye'den bakın hangi il sıralamaya girmeyi başardı?

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Her yıl düzenli olarak hazırlanan Küresel Güçlü Şehir Endeksi‘nin 2017 yılı verileri açıklanırken, Türkiye’den sadece İstanbul’un yer alması dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü şehirlerini konu alan araştırmayı inceleyen Ajans Press, Küresel Güçlü Şehir Endeksi sıralaması oluşturdu. Mori Memorial Vakfı verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre Türkiye’den listeye sadece İstanbul’un girdiği görüldü. Yapılan araştırmalarla ortaya çıkan sonuca göre İstanbul’un geçen yılki puan oranı 926,2 olarak tespit edilirken, 2016 yılında 959,4 olması dikkat çekti. Verilerin ise şehirlerin ekonomiden, yaşam standartlarına kadar birçok farklı unsurun ele alınmasıyla oluşturulduğu saptandı.

Araştırmada 44 şehir yer alırken, listenin başında 1560,1 oranla Londra’nın olduğu görüldü. Londra’yı da ikinci sıradan 1386,3 puan New York takip etti. Üçüncü sıraya oturan şehir ise 1354,7 oranla Tokyo oldu. Buna karşın dünyanın en güçlü şehirleri listesinin son sırasına 593 oranla Johannesburg yerleştiği kaydedildi.

BAŞI TURİZM ÇEKTİ

2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilen incelemede, İstanbul’la alakalı bir milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları olay kronolojisine göre incelendiğinde; turizm, ulaşım, mülteci ve pahalılık gibi unsurların haberler içerisinde en çok konuşulan başlıklar olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güçlü Şehir Endeksi

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