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Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Yıl boyunca farklı ülkelerde 16 yarıştan oluşan 112 ülkede televizyondan düzenli olarak yayınlanan ve 1 milyar insana ulaşan Strongman Champions League yarışlarına bu yıl Alanya’da dahil oldu.Alanya Strongman ayağının 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği ve Strongman 2019 Dünya Serisinin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacağı bildirildi.

Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya geliyor

Yıl boyunca farklı ülkelerde 16 yarıştan oluşan 112 ülkede televizyondan düzenli olarak yayınlanan ve 1 milyar insana ulaşan Strongman Champions League yarışlarına bu yıl Alanya’da dahil oldu.
Alanya Strongman ayağının 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği ve Strongman 2019 Dünya Serisinin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacağı bildirildi. Yarışlarda birbirinden güçlü 12 sporcu, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. SCL Komitesi tarafından hazırlanan birinci tanıtım posterinde Hollanda’nın en güçlü adamı Alex Moonen gönüllü olarak yer aldı ve Türkiye’deki yarışları heyecanla beklediğini belirtti.
MLO Strongman Şampiyonlar Ligi 19-20 Nisan 2019 Alanya yarışları Cleopatra Ink, Sunprime C-Lounge Hotel, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) destek ve sponsorluğunde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya geliyor

Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya geliyor

Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya geliyor

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