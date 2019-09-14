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Dünyanın en güçlüleri Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Uluslararası şampiyonlukları bulunan dünyanın en güçlü adamları, dev lastik çevirme, tır çekme, kütük taşıma gibi yarışmalarda hünerlerini sergiledi - World Strongman Federation Türkiye Başkanı Barbaros Serdar Boran: "Yarın dünya rekoru kırmak için 15'er tonluk iki biçerdöveri aynı anda çekeceğiz. Dünyada bunun teki bile rekor sayılırken biz ikisini çekmeyi deneyeceğiz"

Uluslararası şampiyonlukları bulunan dünyanın en güçlü adamlarının dev lastik çevirme, tır çekme, kütük taşıma gibi yarışmalardaki performansları izleyenleri hayrete düşürdü.

Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Ukrayna, Rusya, İran ve Türkiye'den dünyanın en güçlü adamları bir araya geldi.

World Strongman Federation (WSF) Türkiye Başkanı Barbaros Serdar Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WSF'de dünya şampiyonlukları bulunan uluslararası yarışmacıların bugün ve yarın Ankaralılara birçok gösteri sunacağını belirtti.

Boran, gösteri ve yarışmalara kendisinin de katılacağını, en iyi performansını göstermek için çabalayacağını kaydetti.

Dünya rekoru denemesini yarın yapacaklarını ifade eden Boran, "Yarın dünya rekoru kırmak için 15'er tonluk iki biçerdöveri aynı anda çekeceğiz. Dünyada bunun teki bile rekor sayılırken biz ikisini deneyeceğiz." dedi.

- 7,5 tonluk tırları çektiler

Sporcular, yarışma sırasında 400 kiloluk dev lastikleri çevirerek en hızlı sürede bitiş çizgisine ulaşmak için yarıştı. Ayrıca, kütük taşıma ve otobüs çekme gibi yarışmalar da yapıldı.

Etkinliğin son gösterisi olarak Rusya ve Türkiye'den iki sporcu 7,5 tonluk tırları halatlarla çekti.

Gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

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