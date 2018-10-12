Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Yapılan araştırmalara göre dünyanın en güvenilir şehirleri arasında ilk sıraya bakın hangi şehir oturdu...

1 / 11 Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerindeki farklı şehirlerin güvenlilik oranlarını ele alan araştırmayı inceledi.

2 / 11 Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi oldu.

3 / 11 Abu Dabi sadece yüzde 11,74 suç oranına sahipken, onu ikinci sıradan takip eden şehir, yüzde 13,11 suç oranıyla Katar’ın başkenti Doha olarak belirlendi.

4 / 11 Listenin üçüncü sırasında yer alarak en güvenli şehirler kategorisine adını yazdıran diğer bir il ise yüzde 13,79 oranla Osaka (Japonya) olarak görüldü.

5 / 11 Buna karşın dünyanın en güvensiz şehri yüzde 85,18 suç oranıyla Honduras’tan San Pedro Sula olarak kaydedildi.

6 / 11 TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİSİ ESKİŞEHİR Araştırma 338 şehri kapsarken, Türkiye’den Eskişehir’in en güvenli il olduğu görüldü.

7 / 11 Böylelikle suç oranı sadece yüzde 18,36 olan Eskişehir’in 12’nci sıraya yerleştiği görüldü.

8 / 11 Listede birden fazla Türk şehri olduğu görülürken, Bursa’nın da yüzde 22,96 suç oranıyla 27’nci sırada olduğu kaydedildi.

9 / 11 İzmir’de ise suç oranı yüzde 27,16 oranında seyrederken bu oran İzmir’i 48’inci sıraya yerleştirdi.

10 / 11 Listede Ankara ve İstanbul’da yer alırken bu şehirlerdeki güvenlilik oranının daha düşük olması dikkat çekti.