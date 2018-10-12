HABER

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

2018 yılının ilk yarısının güncel verilerine bakılarak hazırlanan araştırmada dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi.

Yapılan araştırmalara göre dünyanın en güvenilir şehirleri arasında ilk sıraya bakın hangi şehir oturdu...

1 / 11

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerindeki farklı şehirlerin güvenlilik oranlarını ele alan araştırmayı inceledi.
2 / 11

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi oldu.
3 / 11

Abu Dabi sadece yüzde 11,74 suç oranına sahipken, onu ikinci sıradan takip eden şehir, yüzde 13,11 suç oranıyla Katar’ın başkenti Doha olarak belirlendi.
4 / 11

Listenin üçüncü sırasında yer alarak en güvenli şehirler kategorisine adını yazdıran diğer bir il ise yüzde 13,79 oranla Osaka (Japonya) olarak görüldü.
5 / 11

Buna karşın dünyanın en güvensiz şehri yüzde 85,18 suç oranıyla Honduras’tan San Pedro Sula olarak kaydedildi.
6 / 11

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİSİ ESKİŞEHİR

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİSİ ESKİŞEHİR
Araştırma 338 şehri kapsarken, Türkiye’den Eskişehir’in en güvenli il olduğu görüldü.
7 / 11

Böylelikle suç oranı sadece yüzde 18,36 olan Eskişehir’in 12’nci sıraya yerleştiği görüldü.
8 / 11

Listede birden fazla Türk şehri olduğu görülürken, Bursa’nın da yüzde 22,96 suç oranıyla 27’nci sırada olduğu kaydedildi.
9 / 11

İzmir’de ise suç oranı yüzde 27,16 oranında seyrederken bu oran İzmir’i 48’inci sıraya yerleştirdi.
10 / 11

Listede Ankara ve İstanbul’da yer alırken bu şehirlerdeki güvenlilik oranının daha düşük olması dikkat çekti.
11 / 11

Böylelikle, Ankara’daki suç oranı yüzde 42,76 olurken, İstanbul’da bu oran yüzde 49,83 şeklinde görüldü. Ankara ve İstanbul bu istatistiklerle beraber yarı güvenli statüsünde yer aldı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi istanbul Ankara

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.