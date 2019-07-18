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Dünyanın en güvenli şehri Abu Dabi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Dünya şehirlerini suç işlenme oranlarına göre sıralayan araştırma firması Numbeo’nun "Dünyanın En Güvenli Şehirleri" listesinde Abu Dabi ilk sırada yer aldı.

Dünya şehirlerini suç işlenme oranlarına göre sıralayan araştırma firması Numbeo’nun "Dünyanın En Güvenli Şehirleri" listesinde Abu Dabi ilk sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den de 5 şehir girdi.
Dünya kentlerindeki yaşam kalitesini her yönüyle mercek altına alan uluslararası araştırma servisi Numbeo, Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesini yayınladı. Listeni ilk sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi yer aldı. Araştırma firmasının sistemine giren katılımcılar tarafından hazırlanan listede Eskişehir, dünyanın en güvenli 10’ncu şehri seçildi. Dünya çapında toplam 328 şehrin sıralandığı listede, Bursa 27’nci, İzmir 49’uncu, Ankara 140’ıncı ve İstanbul 207’nci sırada yer aldı.
İlk 10’da Eskişehir’in önünde sırasıyla Doha, Quebec, Taipei, Münih, Dubai, Zürih, Bern ve Hong Kong şehirleri yer alıyor. Firmanın yaptığı araştırmaya göre, Venezuela’nın başkenti Karakas, Güney Afrika’nın Pietermaritzburg ve Papua Yeni Gine’nin Port Moresby kentleri dünyanın en tehlikeli şehirleri olarak belirlendi.
Katılımcılara sunulan anket; şehirlerindeki suç seviyesinin ciddiyet oranı, son üç yılda suç seviyesinde görülen değişim miktarı, soyulma ve arabanın hırsızlığı ile herhangi bir kamusal alanda taciz veya darp edilme korkusu, ırk veya dini inanışları nedeniyle fiziksel bir saldırıya maruz kalma endişesi, uyuşturucu kullanan insanlar sorunu gibi bilgilerin girilmesiyle oluşturuldu.
Numbeo, 2009 yılından bu yana çeşitli ülkelerde yaşam maliyetleri, tüketici fiyatları, sağlık ve suçla ilgili çeşitli istatistikler yayınlıyor.

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