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Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 08:08 | Son Güncelleme

Global Finance dergisi, dünyanın en güvenli ülkelerinin listesini yayınladı. Dünyanın en güvenli ülke olarak seçilen İzlanda listenin başında yer alırken Rusya, iddia edilen yüksek suç oranı, ülkede barışa yönelik tehditlerin yanı sıra ekonomik gerilemeyle bağlantılı olarak sıralamada 108. sırada gösterildi. Türkiye ise, 107. sırada yer aldı.

ABD, yüksek düzeydeki suç oranının yanı sıra doğal afet olasılığının yüksek olması nedeniyle listenin 65. sırada bulunuyor. Güvenliğin en az olduğu ülkeler olarak Guatemala, Yemen ve Filipinler listenin sonunda yer alıyor.

İşte dünyanın en güvenli ülkeleri

Askeri çatışma olasılığı, vatandaşların güvenliğine yönelik tehdit düzeyi, ekonomik gelişme düzeyi ve doğal afet olasılığı gibi kriterlerin dikkate alındığı reyting listesinin başında İzlanda yer aldı.
İsviçre'nin, dünyanın ikinci en güvenli ülkesi olduğu belirtildi.
Reytingin üçüncü sırasına ise Finlandiya yerleşti.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Portekiz, Avusturya, Norveç, Katar, Singapur, Danimarka ve Yeni Zelanda en güvenli ülkeler listesinde ilk 10’a giren diğer ülkeler oldu. Fotoğrafta: Reytingde 4. sıraya yerleşen Portekiz'e bağlı Madeira Adası.
Beşinci sırada ise Avusturya bulunuyor.
6. sırada bulunan Norveç'in başkenti Oslo.
Reytingin 7. sırada bulunan Katar'ın başkenti Doha'nın manzaraları.
Dünyanın 8. en güvenli ülkesi Singapur.
Dünyanın 9. en güvenli ülkesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki heykel.
10. sırada bulunan Yeni Zelanda'daki plaj.
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