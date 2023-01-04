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Dünyanın en güzel 100 kadını anketinde Sıla Türkoğlu, Hande Erçel ve Özge Yağız’ı solladı

04.01.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel 100 kadını listesi yayınlandı. Amerika merkezli dünyaca ünlü bir internet sitesinin yaptığı ankette Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ve Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Hande Erçel ve Özge Yağız’ı sollayarak Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

Dünyanın en güzel 100 kadını anketinde Sıla Türkoğlu, Hande Erçel ve Özge Yağız’ı solladı

Dünyanın en güzel 100 kadını listesinde Türk oyuncular arasında zirvenin sahibi Sıla Türkoğlu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Türkoğlu’yu Hande Erçel ve Özge Yağız takip etti.

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TC Candler ve Independent Critics'in hazırladığı ankete dünyanın her yerinden kullanıcılar katıldı ve sonuçlar belirlendi. Listede birinci sıraya ABD'li model Jasmine Tookes yerleşti.

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İkinci sırada Kore-ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nancy Jewel McDoni, üçüncü sıraya Taylandlı şarkıcı ve dansçı Lisa, dördüncü sıraya Rus model ve influencer Dasha Taran yerleşti. Ünlü model Halima Aden ise listede 20. oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu listede 33. sırada yer aldı.

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Baba dizisi kadrosunda yer alan Özge Yağız 43. oldu.

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Hande Erçel ise 53. sıraya yerleşti.

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