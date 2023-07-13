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Dünyanın en güzel kızı büyüdü, değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

13.07.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı olarak seçilen, şimdi ise 13 yaşına basan Rus kökenli yaşayan oyuncak bebek Anastasia Knyazeva'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Değişimiyle herkesi şaşırtan Anastasia paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başardı.

Anastasia Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak isimlendirdi. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.

Büyüleyici masmavi gözleri, uzun kahverengi saçları ve melek yüzü ile bu küçük kızı tanımasanız bile simasını illaki hatırlayacaksınız. Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü bir isim haline gelmişti.

Dünyanın en güzel kızı 1

Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka onunla seve seve çalıştı.

Dünyanın en güzel kızı 2

2015 yılında Anastasia'nın annesi Anna, resmi Instagram hesabını oluşturdu ve kızınn fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

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O zamandan beri popülerliğini koruyan Anastasia artık 13 yaşında ve artık daha farklı görünüyor.

Dünyanın en güzel kızı 4

Anastasia, modellik kariyerine devam ediyor ve hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Dünyanın en güzel kızı 5

Dünyanın en güzel kızının sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Dünyanın en güzel kızı 6

Anastasia'nın pozlarına sosyal medyada; 'Bu güzellik nereden?', 'Çok güzelsin', 'Çok tatlı ve sevimlisin' gibi yorumlar yapılıyor.

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Dünyanın en güzel kızı 9

Dünyanın en güzel kızı 10

Dünyanın en güzel kızı 11,

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