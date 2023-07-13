Dünyanın en güzel kızı büyüdü, değişimiyle şaşırttı! Son haline yorum yağdı

Anastasia Knyazeva, 2017 yılında "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçildi. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak isimlendirdi. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.

Büyüleyici masmavi gözleri, uzun kahverengi saçları ve melek yüzü ile bu küçük kızı tanımasanız bile simasını illaki hatırlayacaksınız. Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü bir isim haline gelmişti.

Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka onunla seve seve çalıştı.

2015 yılında Anastasia'nın annesi Anna, resmi Instagram hesabını oluşturdu ve kızınn fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

O zamandan beri popülerliğini koruyan Anastasia artık 13 yaşında ve artık daha farklı görünüyor.

Anastasia, modellik kariyerine devam ediyor ve hayatını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Dünyanın en güzel kızının sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Anastasia'nın pozlarına sosyal medyada; 'Bu güzellik nereden?', 'Çok güzelsin', 'Çok tatlı ve sevimlisin' gibi yorumlar yapılıyor.



