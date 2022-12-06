Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Oyuncak çocuğun son haline yorum yağdı

Rus fenomen Anastasia Knyazeva, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine topladı. Türkiye hayranı bir ailenin kızı olan Anastasia, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Güzelliği nedeniyle çok küçük yaşlarda kameralarla tanışan Anastasia Knyazeva, ''yaşayan oyuncak bebek'' sıfatıyla hafızalara kazındı.

Birçok derginin kapağında yer alan Anastasia Knyazeva, sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Ailesiyle birlikte sık sık Türkiye'ye tatil yapmaya gelen çocuk yıldızın son hali merak konusu oldu.

İŞTE SON HALİ

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Anastasia Knyazeva, birçok global markayla işbirliği yapıyor.

Knyazeva, 2020 yılında düzenlenen Rus Ulusal Televizyon Ödülleri'nin verildiği TEFI gecesinde yeniden en güzel çocuk seçilmişti.





