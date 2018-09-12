'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

Dünyanın en güzel kızı olarak anılan Thylane Blondeau, geçen yıllarla kendini ileriye taşımayı başardı ve kendine ait bir marka yarattı.

'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Fransız model Thylane Blondeau büyüdü.

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2.5 milyon insanın takip ettiği Blondeau, paylaşımında 'Sizin için tam 1 yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı' diye yazdı.