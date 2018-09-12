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'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

Güzelliğiyle dünyanın en dikkat çeken modelleri arasına giren Thylane Blondeau, artık genç ve güzel!

Dünyanın en güzel kızı olarak anılan Thylane Blondeau, geçen yıllarla kendini ileriye taşımayı başardı ve kendine ait bir marka yarattı.

'Dünyanın en güzel kızı' şimdi kendi markasını çıkarıyor

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'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Fransız model Thylane Blondeau büyüdü.
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Genç kız şimdi herkesi meraklandıran bir proje peşinde.
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17 yaşındaki Fransız model, harıl harıl yeni giyim markası için çalışıyor.
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Blondeau'nun, markasının ismini ise 'Cennet Mayıs'...
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Genç manken müjdeyi instagram hesabından duyurdu.
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2.5 milyon insanın takip ettiği Blondeau, paylaşımında 'Sizin için tam 1 yıldır uğraşıyorum, çok az kaldı' diye yazdı.
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Genç kızın yeni markasına açtığı instagram hesabı anında, binlerce takipçi kazandı.
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6 yaşında Vogue moda dergisinin çocuk edisyonunda 'Dünyadaki en güzel kız' olarak duyurulmuştu.
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Genç kız Vogue Fransa'da yer alan en genç model unvanını da elinde bulunduruyor.
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Thylane'nin babası futbolcu Patrick Blondeau ve annesi ise moda tasarımcısı Veronika Loubry.
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Takipçileri şimdi merakla genç mankenin ürünlerini bekliyor.
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Thylane Blondeau model

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