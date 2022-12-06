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Dünyanın en güzel kızıydı! Yaşayan oyuncak çocuğun son haline bakın

06.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Anastasia Knyazeva şimdilerde 12 yaşında. Rus kökenli Anastasia Knyazeva'nın son hali büyük beğeni topladı.

Dünyanın en güzel kızıydı! Yaşayan oyuncak çocuğun son haline bakın

Rus fenomen Anastasia Knyazeva, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine topladı. Türkiye hayranı bir ailenin kızı olan Anastasia, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Güzelliği nedeniyle çok küçük yaşlarda kameralarla tanışan Anastasia Knyazeva, ''yaşayan oyuncak bebek'' sıfatıyla hafızalara kazındı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Birçok derginin kapağında yer alan Anastasia Knyazeva, sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Ailesiyle birlikte sık sık Türkiye'ye tatil yapmaya gelen çocuk yıldızın son hali merak konusu oldu.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

İŞTE SON HALİ

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Anastasia Knyazeva, birçok global markayla işbirliği yapıyor.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Knyazeva, 2020 yılında düzenlenen Rus Ulusal Televizyon Ödülleri'nin verildiği TEFI gecesinde yeniden en güzel çocuk seçilmişti.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

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