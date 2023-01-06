Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu Diletta Leotta, iç çamaşırlı ev pozuyla beğeni topladı. Cesur paylaşımı görenler Leotta'yı ilk bakışta çıplak sandı.

Leotta'nın paylaşımına 1 saat içinde 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Daha önce Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, şimdilerde ünlü futbolcu Loris Karius ile birlikte.

Alman yıldız Loris Karius, yeni yıl partisinde Leotta'yı öpücüklere boğmuştu.

Napoli taraftarları, seksi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Diletta Leotta için 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma gülmekle yetinmişti.

31 yaşındaki Diletta Leotta'nın Instagram'da 8 buçuk milyon takipçisi mevcut.



