Dünyanın en güzel trans bireyi

Norveç'in Kendall Jenner'ı olarak gösterilen genç model Emma Ellingsen'i farklı kılan da trans olması.

Trans bireyin inanılmaz güzelliği

1 / 14 Emma Ellingsen, 2001 doğumlu genç bir model.

2 / 14 İnsanların inanmakta güçlük çektiği bu gerçeği kendisi açıklayan Emma, trans olduğunu 8-9 yaşlarında fark etmiş.

3 / 14 Anaokulundan beri bebeklerle oynayan, sadece kız arkadaşlar edinen ve süslü kıyafetler tercih eden genç kız, o yaşlarda "Yanlış Bedende Doğmak" adlı belgeseli izledikten sonra bir kız olduğunu fark etmiş.

4 / 14 Hem ailesinin, hem de okuldaki çevresinin tepkisi oldukça olumlu olmuş. Kimsenin onu yargılamadığı bir ülkede doğduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor.

5 / 14 Ailesinin desteğiyle hemen cinsiyet geçiş sürecini başlatan genç kız, şaşırtıcı şekilde hormon almaya henüz bu yıl başlamış.

6 / 14 Erkek ergenliğini henüz başlamadan durdurdukları için doğuştan bir kadın gibi görünüyor.

7 / 14 Bir yandan modellik için dünyayı gezen, diğer yandan Norveç'te yeni bir televizyon şovunda yer alan Emma Ellingsen yaşamını YouTube'tan paylaşmayı da sürdürüyor.

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