Dünyanın en güzel trans bireyi

Norveç'in Kendall Jenner'ı olarak gösterilen genç model Emma Ellingsen'i farklı kılan da trans olması.
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