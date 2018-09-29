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Dünyanın en güzel trans bireyi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Trans modellerin moda dünyasında yükselişi sürüyor.

Norveç'in Kendall Jenner'ı olarak gösterilen genç model Emma Ellingsen'i farklı kılan da trans olması.

Trans bireyin inanılmaz güzelliği

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Emma Ellingsen, 2001 doğumlu genç bir model.
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İnsanların inanmakta güçlük çektiği bu gerçeği kendisi açıklayan Emma, trans olduğunu 8-9 yaşlarında fark etmiş.
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Anaokulundan beri bebeklerle oynayan, sadece kız arkadaşlar edinen ve süslü kıyafetler tercih eden genç kız, o yaşlarda "Yanlış Bedende Doğmak" adlı belgeseli izledikten sonra bir kız olduğunu fark etmiş.
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Hem ailesinin, hem de okuldaki çevresinin tepkisi oldukça olumlu olmuş. Kimsenin onu yargılamadığı bir ülkede doğduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor.
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Ailesinin desteğiyle hemen cinsiyet geçiş sürecini başlatan genç kız, şaşırtıcı şekilde hormon almaya henüz bu yıl başlamış.
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Erkek ergenliğini henüz başlamadan durdurdukları için doğuştan bir kadın gibi görünüyor.
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Bir yandan modellik için dünyayı gezen, diğer yandan Norveç'te yeni bir televizyon şovunda yer alan Emma Ellingsen yaşamını YouTube'tan paylaşmayı da sürdürüyor.
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Emma Ellingsen Norveç

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