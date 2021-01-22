Dünyanın en güzel yüzlü kızı seçilse de trollerden kurtulamadı

Yael Shelbia geçen sene “Dünyanın en güzel kızı” seçildiğinden beri gözler onun üzerinde. İsrailli model geçtiğimiz yıl oldukça prestijli bir liste olan ve TC Candler tarafından oluşturulan “Yılın En Güzel 100 Yüzü” listesinin birinci sırasına oturdu.

Ancak genç model bu ünvanı aldıktan sonra dünyanın dört bir yanından internet trollerinin hedefi haline geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları TC Candler’i “zevksiz” olmakla suçladı ve listeinin hatalı olduğunu iddia etti.

Güzellik anlayışının kişiden kişiye değiştiğini kabul eden Yael Shelbia ise birinci seçilmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

2020 YILINDA DÜNYANIN EN GÜZEL YÜZÜ OLARAK SEÇİLDİ

Fabulous’a konuşan Yael “İnanılmaz bir destek ve sevgi ile karşılaştım ama hiç hoş olmayan mesajlar da aldığımı itiraf etmeliyim. Bu mesajlarda herhangi bir dikkate değmeyecek nefret sözleri yer alıyordu. Instagram’da 200 bin yeni takipçim oldu ki bu beklemediğim bir şeydi. Bence bir insanı güzel yapan şey kibarlık, alçakgönüllülük ve pozitif olmak. Eğer siz iyi biriyseniz bu gözlerinizden belli olur” dedi.