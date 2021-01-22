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Dünyanın en güzel yüzlü kızı seçilse de trollerden kurtulamadı

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güzel yüzlü kızı seçilse de trollerden kurtulamadı

Yael Shelbia, “Dünyanın en güzel yüzlü kızı” seçildiği günden beri sayısız nefret mesajı alan model, kötü yorumların kendisine engel olmasına izin vermiyor.

Yael Shelbia geçen sene “Dünyanın en güzel kızı” seçildiğinden beri gözler onun üzerinde. İsrailli model geçtiğimiz yıl oldukça prestijli bir liste olan ve TC Candler tarafından oluşturulan “Yılın En Güzel 100 Yüzü” listesinin birinci sırasına oturdu.

Ancak genç model bu ünvanı aldıktan sonra dünyanın dört bir yanından internet trollerinin hedefi haline geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları TC Candler’i “zevksiz” olmakla suçladı ve listeinin hatalı olduğunu iddia etti.

Güzellik anlayışının kişiden kişiye değiştiğini kabul eden Yael Shelbia ise birinci seçilmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

2020 YILINDA DÜNYANIN EN GÜZEL YÜZÜ OLARAK SEÇİLDİ

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Fabulous’a konuşan Yael “İnanılmaz bir destek ve sevgi ile karşılaştım ama hiç hoş olmayan mesajlar da aldığımı itiraf etmeliyim. Bu mesajlarda herhangi bir dikkate değmeyecek nefret sözleri yer alıyordu. Instagram’da 200 bin yeni takipçim oldu ki bu beklemediğim bir şeydi. Bence bir insanı güzel yapan şey kibarlık, alçakgönüllülük ve pozitif olmak. Eğer siz iyi biriyseniz bu gözlerinizden belli olur” dedi.

NEFRET MESAJLARINA CEVAP VERMİYOR

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Ancak internetteki troll yorumları Yael’i kesinlikle engellemiyor. Instagram’da 1.2 milyon takipçisi olan Yael, ünvanını kazandığından beri göz alıcı fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor.
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Yael, girişimci milyarder Sumner Redstone’un torunu olan 36 yaşındaki Brandon Korff ile birlikte. Bir yıldır birlikte olan çift, birbirini her konuda destekliyor.

Brandon Korff ve Yael Shelbia birbirlerini kariyerleri konusunda destekliyor.

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Yael TC Candler listelemesinde 2017’de 14’üncü, 2018’de 3’üncü, 2019’da 2’nci seçildikten sonra 2020’de birinci sıraya yerleştirdi. Yael ayrıca İsrailli moda şrketi Renuar ve Kim Kardashian’ın kozmetik markası KKW Beauty için de modellik yaptı.

Yael son yıllarda bazı reklam kampanyalarında ve dergi kapaklarında yer aldı.

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Modellik yapan Yael şimdi de oyunculuk teklifi aldı ve İsrail’de oynayan drama dizisi Palmach, Teen Nick ve Yes TV Kids’de yayınlanmaya başladı. IMBD’ye göre Yael şu sıralar Frankl adlı bir biyografide rol almaya hazırlanıyor.

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