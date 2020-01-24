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Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:25 | Son Güncelleme

ERZURUM'daki Mescit dağlarından çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri, buz tuttu.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki Mescit dağlarından çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri, buz tuttu. İspir ilçesinden geçen bölümü buzla kaplanan nehirle ilgili uyarı tabelaları asıldı.
Son bir haftadır Sibirya soğukları etkisinde olan Erzurum'da göl ve akarsular buzla kaplandı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ila 20 derecede seyrettiği Erzurum'da dünyanın en hızlı akış hızına sahip nehri olduğu ifade edilen Çoruh dondu. Erzurum'un kuzeyindeki 3 bin metre rakımlı Mecsit Dağları’ndan doğarak Bayburt'tan geçip İspir'e ulaşan Çoruh Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. İspir ilçesi sınırı boyunca yüzeyi donan Çoruh Nehri'nin kenarlarına uyarı tabelaları asıldı. Nehir kenarı boyunca belirli aralıklarla 'Dikkat su yüzeyinde kırılabilir ince buz tabakası' ve 'Kırılabilir ince buz tabakası tehlikelidir' uyarı levhaları konuldu.
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, dünyanın en çılgın ve deli akan nehri Çoruh'un donduğunu belirterek, "Çoruh bizim de boynumuzdaki gerdanlık. Bu su vadinin en büyük kıymeti. Gördüğünüz gibi deli akan Çoruh donmuş. Kar yok ama Çoruh donmuş. Çoruh kış aylarında farklı bir güzelliğini sergiliyor. Buz kalın değil, ince. Çoruh'a gelenler sakın Çıldır Gölü'ndeki gibi üzerinde yürümeye, kaymaya kalkmasınlar güvenli değil, risk var" diye konuştu.

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