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Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay’da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 19:56 | Son Güncelleme

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği Hatay’da görüntülendi.

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay’da görüntülendi

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği Hatay’da görüntülendi. Kelebeği görüntüleyen İşçi İsmail Hakkı Göktekin, “İlk gördüğüm an danaburnu gibi bir böcek zannettim korktum” dedi.

Hatay’ın Payas ilçesinde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği görüldü. Fabrikada çalışan İsmail Hakkı Göktekin mekik kelebeğini fabrika içerisinde çalışırken gördü. Fabrikaya giren ve sağa sola çarparak uçan mekik kelebeğini önce çekirge veya danaburnu gibi bir böcek zannedip, korktuğunu belirten Göktekin, "Kelebeği yakalayıp masaya koyduğumda, oldukça büyük, muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim. Ardından Dörtyol Doğa Koruma ekiplerine haber vererek onlara teslim ettim” diye konuştu.

Doğa koruma ekiplerinin kelebeği Akdeniz Üniversitesine göndereceği ve türünün tehlikede olup olmadığını araştıracakları belirtildi.

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay’da görüntülendi

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