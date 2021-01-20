Dünyanın en hızlı Roadster modeli: Lucra LC470

Luke Richards tarafından 2006 yılında kurulan şirketin ilk amacı, Avrupa’nın süper otomobillerinin manevra kabiliyetini Amerikan araçlarının düz hat performansı ile birleştirmekti. Bunun sonucunda LC470 Roadster ortaya çıktı.

KARBON FİBER GÖVDE

Karbon fiber gövdeli özel bir şasi üzerine inşa edilen LC470 Roadster, üç motor seçeneğiyle gelecek. Bunlardan en çok bilineni Mercedes –AMG’de kullanılan 6,3 litre V8 makine. Bu motor 650 Bg güç seçeneğine sahip. 5 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen model sadece 907 kg ağırlıa sahip. Modelin maksimum hızı 322 km/s.

SADECE 63 ADET ÜRETİLDİ

Bu modelden sadece 63 tane üretildi. 62 numaralı bu araç ise 23 Ocak itibarıyla Scottsdale'de WorldWideAuctioneers tarafından açık artırmada satışa sunulacak . Sadece 14.484 km yol kat etmiş model , yeni sahibini bekliyor.



