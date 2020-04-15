Dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu

Özellikle de Xiaomi bu alanda öncü firmalardan birisi olarak biliniyor. Ancak şimdilerde Lenovo şirketi de böyle bir atakta bulunmaya başladı. Şirketin çok kısa bir süre içerisinde oyuncu telefonu piyasasında iyi bir yer edinmesi bekleniyor.

Lenovo özellikle dizüstü bilgisayarlarda çok iyi bir kitle yakalamaya başarmıştı. Şirketin akıllı telefon alanında ise batarya ve şarj odaklı olduğu biliniyor. Bazı Lenovo akıllı telefonları normal cihazlardan kat kat daha fazla yüksek bir bataryaya sahip.

LENOVO LEGİON OPPO'YU GEÇECEK

Legion, 90 W hızlı şarj desteğiyle çıtayı adete arşa çıkaracak. OPPO’nun 65 W SuperVOOC 2.0 teknolojisi dünyanın en hızlı kablolu şarj teknolojisi olarak bilinse bile yine de Lenovo bunu geçme konusunda iddialı. Xiaomi ve Vivo, sırasıyla 100 W ve 120 W hızlı şarj teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Fakat iki marka da yeni hızlı şarj teknolojilerini geliştirme aşamasında ve uzun bir süre daha piyasaya sunulmayabilir.

Lenovo tarafından geliştirilen bu yeni cihaz, piyasaya çıkarsa muhtemelen oyuncular tarafından büyük beğeni kazanacak. Sizce Lenovo oyuncu cihazı piyasasında önemli bir yer kapabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Bella Hadid FaceTime üzerinden çıplak poz verdi!

