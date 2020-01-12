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  4. Dünyanın en hızlısı! Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Dünyanın en hızlısı! Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan yeni SAT botunun ilki 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İkinci botun da bu yıl teslim edileceği belirtildi.

Dünyanın en hızlısı! Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.

RADARA YAKALANMIYOR

Türk mühendisleri tarafından üretilen dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Su Altı Taaruz (SAT) Timi botunun, Bitez açıkları ile Kardak kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
SAT botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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