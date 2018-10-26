"Dünyanın en ilgi çekici parkı" Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Dünya Kent Parkları Birliği (World Urban Parks) tarafından düzenlenen "Uluslararası Büyük Kent Parkları Ödülü" yarışmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, "Dünyanın en ilgi çekici parkı" seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen "International Parks And Leısure Congress" kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu. 20 ülke ve 700 delegenin katıldığı kongrede, ödül gecesi boyunca Gaziantep'in "100. Yıl Atatürk Kültür Parkı"nın tanıtımı sunum ve slaytla gerçekleştirildi.

Şehrin merkezinde 14 kilometre uzunluğunda yeşil bir koridor oluşturan, yaklaşık 4,3 milyon metrekare alanıyla 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, dünyanın en ilgi çekici parkı olarak belirlendi.

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