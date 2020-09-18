Dünyanın en ilginç araba tasarımları! En garip araba tasarımları!

Üretimi durdurulan bazı arabaların tasarımları öyle çok dikkat çekiyor ki, neden üretilmediği ilk bakışta fark ediliyor. Dünyanın en garip araba tasarımlarının o dönemler ihtiyaç için mi yoksa farklı bir araba tasarımı olması için mi üretildiği bilinmiyor. İşte arabam.com'da yer alan Abbas Öztürk'ün derlediği dünyanın en ilginç araba tasarımları listesi...
Bu aracı tasarlayan tasarımcı ise öyle görünüyor ki nasıl bir model üreteceği konusunda kararsız kalmış. Retro tarzda bir Cabrio ve pick-up arasında bir araba olan SSR 25.000 tane üretildikten sonra üretim hayatına son verdi.
Stout Scarab bu tasarımıyla kilolu ve hareket etmeyi sevmeyen bir insana benzetiliyor. İç hacminde koltuklarının çok geniş olduğu görülen tasarımda, koltuk yerleşim düzeni oldukça farklı olduğu belli oluyor. Stout Scarab raporlara göre sadece 9 adet üretilmiş.
7.205 adet üretilen Suziki X90 toplam 7.205 adet üretildikten 2 yıl sonra pazardan çekilerek üretimi durdurulan dünyanın en garip araba tasarımlarından birisi. Arabanın tek hayran kitlesinin asıl kullanıcılar değil de koleksiyoncular olduğu düşünülüyor.
Oldukça farklı tasarımı ile dikkat çeken Z1 90'lı yılların dikkat çeken araçlarından birisiydi. Raporlara göre 28.800 üretilen BMW Z1 daha sonra pazardan çekildi. Garip görünümü, ön kısmının sivri oluşu ve ilginç tamponu ile dünyanın en ilginç araba tasarımları listesinde yerini aldı.
1975 ve 1979 yılları arasında hatrı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Cadillac Sevilla, arka tampon tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta insanların kaza yapılmış araca benzettiği Cadillac Sevilla'da en garip arabalar listesinde yer alıyor.
Plymouth Prowler garip araba tasarımları listesindeki diğer araçlardan farklı olarak biraz daha amacına uygun olarak tasarlanmış. Dikkat çeken far yapısı, öne doğru daralan gövdesi ve jant tasarımı ile dikkat çekmek isteyenlerin tercih ettiği bir araba oldu. Üst kısmı da açılan Plymouth Prowler çok yakın bir tarihte 2002 yılında 11.700 adet üretildi. Daha sonra bu aracın üretimine Chrysler tarafından son verildi.
BMW tarafından üretilen Isetta 300 pek fazla beğenilmeyen bir araç oldu. Toplamda 136.367 adet üretilen Isetta 300, sadece 19inç tekerleklere sahip otomobil olmasıyla garip araba tasarımları listesinde yer alıyor. Isetta 300'ün en çok dikkat çeken özelliği ise direksiyondan açılan kapısının olması. Isetta 300 1950'nin başında üretilmeye başlandı fakat çok sevilmedi.
Chevrolet SSR'ı tasarlayan kişi nasıl bir araba tasarlayacağına karar verilmemiş gibi görünüyor. Retro tarzda bir Cabrio ve pick-up arasında bir araba olarak üretilmiş. Chevrolet SSR toplamda 25.000 tane üretildikten sonra pazardan çekildi.
Reliant Robin yapılan anketlerde tüm zamanların en kötü arabası olarak seçilmesiyle ünlü bir araba. Tek ön tekerleğe sahip bir otomobil olan Reliant Robin, aklımızdaki otomobil algısını değiştirmek amacıyla da tasarlanmış olabilir. Reliant Robin'in gövde kalitesi ve şasisi sert rüzgarlarda bile olumsuz sonuçlar doğurabilecek ve zarar görebilecek bir araç.
Geleceğe Dönüş filminde kullanılan bu araç birçoğunuzun yakından tanıdığı bir araba. General Motors tasarımcısı olan Z. Delorean'ın tasarladığı DeLorean DMC-12 , ilk üretildiği dönemlerde 24 karatlık altın ile üretimi yapılıp 85.000 dolara satılmıştır.
1975 yılında 145.000 adet üretilen AMC Pacer, küçük araç modasından dolayı ilgi görmüş ve çok satılmıştır. Daha sonra satışları 3 yıl içinde 8.000'e kadar düşünce üretimi durduruldu. Arabanın en büyük olumsuz özelliği ise dış gövdesinde çok fazla cam içeriyor olmasıdır.
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