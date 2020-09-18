Dünyanın en ilginç araba tasarımları! En garip araba tasarımları!

Üretimi durdurulan bazı arabaların tasarımları öyle çok dikkat çekiyor ki, neden üretilmediği ilk bakışta fark ediliyor. Dünyanın en garip araba tasarımlarının o dönemler ihtiyaç için mi yoksa farklı bir araba tasarımı olması için mi üretildiği bilinmiyor. İşte arabam.com'da yer alan Abbas Öztürk'ün derlediği dünyanın en ilginç araba tasarımları listesi...

Chevrolet SSR

Bu aracı tasarlayan tasarımcı ise öyle görünüyor ki nasıl bir model üreteceği konusunda kararsız kalmış. Retro tarzda bir Cabrio ve pick-up arasında bir araba olan SSR 25.000 tane üretildikten sonra üretim hayatına son verdi.

Stout Scarab

Stout Scarab bu tasarımıyla kilolu ve hareket etmeyi sevmeyen bir insana benzetiliyor. İç hacminde koltuklarının çok geniş olduğu görülen tasarımda, koltuk yerleşim düzeni oldukça farklı olduğu belli oluyor. Stout Scarab raporlara göre sadece 9 adet üretilmiş.

Suzuki X90

7.205 adet üretilen Suziki X90 toplam 7.205 adet üretildikten 2 yıl sonra pazardan çekilerek üretimi durdurulan dünyanın en garip araba tasarımlarından birisi. Arabanın tek hayran kitlesinin asıl kullanıcılar değil de koleksiyoncular olduğu düşünülüyor.