Dünyanın en ilginç karaoke performansı

Sosyal medyada yayılan karaoke görüntüsü izleyenleri güldürdü. Şarkı söylemek için sadece tek kelimeden oluşan bir parça seçen adam, ortaya güldüren görüntüler çıkardı. Karaoke için The Champs'a ait olan meşhur "Tequila" parçasını seçen adam, karaokede yeni çığır açtı. Tüm müzik boyunca tek kelimeyle performansını sergileyen adam, sosyal medyada karaoke fenomeni oldu.
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