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Dünyanın en ilginç karaoke performansı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Sosyal medyada seçtiği şarkı ile karaoke performansını sergileyen adam fenomen oldu. Sadece tek kelimelik şarkıyı seçen adamın bu güldüren görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada yayılan karaoke görüntüsü izleyenleri güldürdü. Şarkı söylemek için sadece tek kelimeden oluşan bir parça seçen adam, ortaya güldüren görüntüler çıkardı. Karaoke için The Champs'a ait olan meşhur "Tequila" parçasını seçen adam, karaokede yeni çığır açtı. Tüm müzik boyunca tek kelimeyle performansını sergileyen adam, sosyal medyada karaoke fenomeni oldu.

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karaoke The Champs fenomen

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