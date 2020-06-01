Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

Tam güçte çalışan bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasına rağmen 14” boyutunda ve 2 kilonun altında ki ağırlığıyla neredeyse ultra taşınabilir bir cihaz olan Zephyrus G14, AMD’nin mobil tarafta ki yeni amiral gemisi işlemcisi Ryzen 9 4900HS’den gücünü alıyor. 4900HS Zen 2 mimarisinin son meyvesi ve 8 gerçek 8 sanal olmak üzere 16 çekirdek birimine sahip tam bir canavar.

KUŞ GİBİ HAFİF AMA ÇOK GÜÇLÜ

Kullanıcılar için oyun oynama konusunda ki performans deneyimi her geçen gün artıyor ancak bununla birlikte salt oyun performansı artık yeterli değil. Günümüzde, yayın yapma, medya oynatma ve video editleme gibi çok çekirdekli işlemlerinde tıpkı oyunlar gibi eşit derecede performans beklentisi yarattığını görüyoruz. İşte Ryzen 9 4900HS aynı anda birden fazla ihtiyaca yönelik bir gücü barındırmasıyla özellikle ezeli rakibi Intel’in mobil tarafta ki hegamonyasını ortadan kaldırmaya kararlı.

Zephyrus G14 nazarında tasarım detaylarına yakından baktığımızda alışılagelmiş oyuncu dizüstünden çok daha sade ama aynı zamanda göze hoş gelen bir tasarım anlayışının tercih edildiğini görüyoruz. En başta beyaz ve metalik renklerin ağırlıkta olması dikkati çekerken, RGB aydınlatma dahil farklı ışıklandırma seçenekleri ya da klasik oyuncu bilgisayarlarının sahip olduğu köşeli tasarım hatları burada yer almıyor. Üst kapağında arka bölümünde yer alan delikli desenler aslında Asus’un Anime Matrix ismini verdiği Led aydınlatma teknolojisinden miras. Ancak bizim incelemekte olduğumuz modelde ne yazık ki bu özellik yer almıyor.