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Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Asus, her geçen gün daha kompakt oyuncu dizüstü bilgisayarları için elinden gelen eforu sarf ediyor. Bu yol uğruna şimdi AMD ile işbirliğine giderek ROG Zephyrus G14’ü tasarladı.

Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

Tam güçte çalışan bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olmasına rağmen 14” boyutunda ve 2 kilonun altında ki ağırlığıyla neredeyse ultra taşınabilir bir cihaz olan Zephyrus G14, AMD’nin mobil tarafta ki yeni amiral gemisi işlemcisi Ryzen 9 4900HS’den gücünü alıyor. 4900HS Zen 2 mimarisinin son meyvesi ve 8 gerçek 8 sanal olmak üzere 16 çekirdek birimine sahip tam bir canavar.

KUŞ GİBİ HAFİF AMA ÇOK GÜÇLÜ

Kullanıcılar için oyun oynama konusunda ki performans deneyimi her geçen gün artıyor ancak bununla birlikte salt oyun performansı artık yeterli değil. Günümüzde, yayın yapma, medya oynatma ve video editleme gibi çok çekirdekli işlemlerinde tıpkı oyunlar gibi eşit derecede performans beklentisi yarattığını görüyoruz. İşte Ryzen 9 4900HS aynı anda birden fazla ihtiyaca yönelik bir gücü barındırmasıyla özellikle ezeli rakibi Intel’in mobil tarafta ki hegamonyasını ortadan kaldırmaya kararlı.

Zephyrus G14 nazarında tasarım detaylarına yakından baktığımızda alışılagelmiş oyuncu dizüstünden çok daha sade ama aynı zamanda göze hoş gelen bir tasarım anlayışının tercih edildiğini görüyoruz. En başta beyaz ve metalik renklerin ağırlıkta olması dikkati çekerken, RGB aydınlatma dahil farklı ışıklandırma seçenekleri ya da klasik oyuncu bilgisayarlarının sahip olduğu köşeli tasarım hatları burada yer almıyor. Üst kapağında arka bölümünde yer alan delikli desenler aslında Asus’un Anime Matrix ismini verdiği Led aydınlatma teknolojisinden miras. Ancak bizim incelemekte olduğumuz modelde ne yazık ki bu özellik yer almıyor.

WEBCAM'İ YOK

Kapağı açıp 14” boyutunda ki ekrana baktığımızda 2K çözünürlüğünde ve 60Hz yenileme hızına sahip, IPS panel teknolojisi ile üretilmiş, sRGB’nin %100’ünü karşılayabilen ve mat bir ekran olduğunu görüyoruz. Ekran çerçevelerinin ultra ince olması bir diğer dikkat çekici noktayken herhangi bir webcam’in yer almaması bir eksi olarak görülebilir.

İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu çözünürlükte oynayacağınız oyunları ve Ryzen 9 4900HS’nin gücünü tam anlamıyla ortaya çıkartabilmeniz için iyi bir grafik kartına da sahip olmanız şart. Bu bağlamda Zephyrus G14’te Nvidianın çözümü olan RTX 2060 Max-q yer alıyor. Böylece oyun performansı tarafında ki üst düzey beklentiler karşılanmış oluyor diyebiliriz. Zira çoklu çekirdek işlemlerinin altından rahatlıkla kalkan cihaz, RTX grafik kartının gücünü de arkasına alarak, Ray Tracing teknolojisini dahi başarıyla işleyebilen tam bir oyun makinesi haline gelmiş oluyor.

Performans bileşenleri ile ilgili son detaylara baktığımızda, 16GB ve 3200Mhz frekans değerinde çalışan belleklerin yanında 1TB kapasitede ve M.2 formatında NVMe protokolünü kullanan yüksek hızlı bir SSD yer almakta.

Böylece karşımızda dünyanın en güçlü 14” boyutuna sahip dizüstü bilgisayarı duruyor! Şimdi gelin bu küçük canavarın detaylarına daha yakından bakalım ve performans konusunda ki beklentilerimizi ne derece karşılıyor birlikte görelim.


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