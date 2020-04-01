Dünyanın en iyi 10 üniversitesinde alabileceğiniz bedava dersler

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin evde geçirdiği süreler fazlasıyla arttı. Evde kalınan süreyi verimli bir şekilde değerlendirmenin yolları var mı?

Dünyanın en prestijli üniversitelerinde okumak çoğumuz için bir lüks. Ya ücretler çok yüksek, ya da bu okullara girmek için gereken kriterleri karşılamak zor.

Öğrenciler arasındaki rekabet düzeyi yüksek bu yarışta, başvuru süreçleri ile mülakatlar zorlu birer engel teşkil ediyor. Çok sayıda adayın başvurusu olumsuz sonuçlanıyor.

Bazı seçkin üniversite ve kurumlar ise bu duruma müdahale ediyor. Şimdi Oxford'dan Harvard'a birçok seçkin üniversite, internet üzerinden ücretsiz ders hizmeti veriyor.

İnternetinizin olması, Princeton Üniversitesi'nde biyoloji dersi alıp beynin nasıl işlediğini öğrenmeniz için yeterli.

İnternet üzerinden cüzdanınızdan beş kuruş para çıkmadan bazı dersleri alabileceğiniz en iyi 10 üniversiteyi derledik.

1. Oxford Üniversitesi

İngiltere'deki yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren Times Higher Education (THE) dergisinin 2017 için paylaştığı listede, Oxford Üniversitesi en iyi kurum seçildi.