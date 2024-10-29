Dünyanın en iyi balık şefiydi! Türkiye'de kaza geçiren Alman Michael Wollenberg hayatını kaybetti

Kıbrıs’a yerleşip yeni bir hayat kurma hayali peşindeydi, Türkiye'de geçirdiği trafik kazası sonu oldu! Dünyanın en iyi balık şefi Michael Wollenberg kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YANINDA İKİ KÖPEĞİ DE VARDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğu ancak onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortağınca doğrulandı.

"ALMANYA'DAN BIKMIŞTI"

Eski ortağı, Wollenberg’in Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek, "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" dedi.

DÜNYANIN EN İYİ BALIK ŞEFİ OLARAK BİLİNİYOR

Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu.

Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

Eski profesyonel boksör Alexander Petkovic, Michael Wollenberg'in uzun süredir arkadaşıydı. 44 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabında ölüm haberinden "derinden etkilendiğini" söyledi.

Petkovic, şöyle yazdı: "Michael sadece iyi bir arkadaş değil, aynı zamanda çok özel bir insandı. Onun sıcak karizmasını ve birlikte paylaştığımız anıları her zaman hatırlayacağım."

Petkovic ayrıca Wollenberg'in ailesine şu sözlerle başsağlığı diledi: "Düşüncelerim sizinle ve Michael'ın cennette özel bir yeri olduğundan eminim. Ruhu huzur içinde yatsın."

Eski HSV oyuncusu Bernd Wehmeyer (72) de ölüm haberi üzerine "Çok iyi bir arkadaştı, hâlâ inanamıyorum" diye yazdı.

Komedyen Otto Waalkes ve tasarımcı Claudia Effenberg gibi diğer ünlüler de ünlü şefin Türkiye’de trajik kaza sonrası ölümü nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır