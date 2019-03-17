Dünyanın en iyi breakdansçısı olmak için yarışacaklar

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Yarışmada birincilliği elde eden Jemray ve Tie Fox, kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısının belirlendiği Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Bu yıl b-boy’ların yanı sıra ilk kez b-girl’lerin de hünerlerini sergilediği final karşılaşmaları Milyon Performance Hall’da gerçekleşti. Gösterdiği performansla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini toplayan b-girl Jemray, b-boy Tie Fox kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirledi. Yarışmaya İngiliz DJ Markone’ın müzikleri de damgasını vurdu.

GENÇ B-BOY VE B-GİRL’LER İÇİN DANSLARINI GELİŞTİRME ŞANSI