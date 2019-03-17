HABER

Dünyanın en iyi breakdansçısı olmak için yarışacaklar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.

Dünyanın en iyi breakdansçısı olmak için yarışacaklar

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Yarışmada birincilliği elde eden Jemray ve Tie Fox, kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısının belirlendiği Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Bu yıl b-boy’ların yanı sıra ilk kez b-girl’lerin de hünerlerini sergilediği final karşılaşmaları Milyon Performance Hall’da gerçekleşti. Gösterdiği performansla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini toplayan b-girl Jemray, b-boy Tie Fox kasım ayında Hindistan’da gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirledi. Yarışmaya İngiliz DJ Markone’ın müzikleri de damgasını vurdu.

GENÇ B-BOY VE B-GİRL’LER İÇİN DANSLARINI GELİŞTİRME ŞANSI

15 Mart Cuma günü Divan Çukurhan’da gerçekleşen Red Bull BC One Cypher’ın ön eleme turları ve breakdans atölyelerine, yüzden fazla genç katılım gösterdi. Borisrock’ın müzikleri ile ön elemelerde kapışan yarışmacılar, breakdans atölyelerinde de başarının ipuçlarını öğrendi.

BU YIL FİNAL HİNDİSTAN’DA

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara’da düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından, büyük final Hindistan’da gerçekleşecek.

Dünyanın en iyi breakdansçısı olmak için yarışacaklarDünyanın en iyi breakdansçısı olmak için yarışacaklarDünyanın en iyi breakdansçısı olmak için yarışacaklar

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Ahırların üzerine çığ düştü: 46 hayvan telef olduAhırların üzerine çığ düştü: 46 hayvan telef oldu
Bir hafta önce babası vefat eden işçi göçükte hayatını kaybettiBir hafta önce babası vefat eden işçi göçükte hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.