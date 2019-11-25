“Dünyanın en iyi hücumbotları Türkiye’de üretiliyor”

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekmek amacıyla yapılmaya başlanan Teknorama Toplantıları’nın ilkine tasarım ve savunma sektörünün önde gelen isimlerinden Dr. Ekber İ.N. Onuk konuk oldu. Kurdukları tersanede dünyanın en hızlı hücumbotlarını geliştirdiklerini belirten Dr. Onuk, “Açık ara dünyanın en iyisiyiz. Türkiye’de şu anda bunu söyleyebilen başka bir kurum olduğunu sanmıyorum” dedi.

Altınbaş Üniversitesi’nin küresel rekabet ortamında Türkiye’de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekerek destek olmak ve bu alanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Teknorama toplantıları başladı.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi önderliğinde düzenlenen Teknorama toplantılarının ilk konuğu, yerli otomobil Anadol’un tasarım ekibinde de görev yapan Dr. Ekber İ.N. Onuk oldu. Dr. Onuk, “Bir Konseptin Yaratılışı ve Ötesi Bir Tutku: “Tasarım-Mühendislik-İmalat” başlıklı” sunumunda başarı sırrının tutkuda yattığını vurgulayarak, “Başarı ancak çalışma, inanç, sabır ve ısrarla sağlanabilir” diye konuştu.