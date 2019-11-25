HABER

“Dünyanın en iyi hücumbotları Türkiye’de üretiliyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekmek amacıyla yapılmaya başlanan Teknorama Toplantıları’nın ilkine tasarım ve savunma sektörünün önde gelen isimlerinden Dr.

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekmek amacıyla yapılmaya başlanan Teknorama Toplantıları’nın ilkine tasarım ve savunma sektörünün önde gelen isimlerinden Dr. Ekber İ.N. Onuk konuk oldu. Kurdukları tersanede dünyanın en hızlı hücumbotlarını geliştirdiklerini belirten Dr. Onuk, “Açık ara dünyanın en iyisiyiz. Türkiye’de şu anda bunu söyleyebilen başka bir kurum olduğunu sanmıyorum” dedi.

Altınbaş Üniversitesi’nin küresel rekabet ortamında Türkiye’de inovasyon ve üretilen yerli teknolojilere dikkat çekerek destek olmak ve bu alanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Teknorama toplantıları başladı.
Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi önderliğinde düzenlenen Teknorama toplantılarının ilk konuğu, yerli otomobil Anadol’un tasarım ekibinde de görev yapan Dr. Ekber İ.N. Onuk oldu. Dr. Onuk, “Bir Konseptin Yaratılışı ve Ötesi Bir Tutku: “Tasarım-Mühendislik-İmalat” başlıklı” sunumunda başarı sırrının tutkuda yattığını vurgulayarak, “Başarı ancak çalışma, inanç, sabır ve ısrarla sağlanabilir” diye konuştu.

“HÜCUMBOTLARIMIZ DÜNYA SULARINDA”

Sunumunda Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Otosan’da STC-16 Böcek modellerini nasıl yarattıklarını anlatan Dr. Ekber İ.N. Onuk, bu sektördeki başarıları sonrasında kendi markasıyla teknoloji geliştirmek için yola çıktığını belirtti.

Kurdukları tersanede ileri kompozit teknoloji ile geliştirdikleri hücumbotların teknolojide dünyanın en iyisi olduğunu belirten Dr. Onuk, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdikleri ‘Onuk MRTP’ tipi hücumbotların teknik özelliklerini anlattı. Dr. Ekber İ.N. Onuk, ürettikleri 151 hücumbotun çeşitli ülkelerde şu anda dünya sularında bulunduğunu belirtti.

“BAŞARININ SIRRI, RAKİPLERDEN DAHA HIZLI ÖĞRENMEK”

Dünyanın en hızlı hücumbotlarını geliştirdiklerini belirten Dr. Ekber İ.N. Onuk, “Açık ara dünyanın en iyisiyiz. Türkiye’de şu anda bunu söyleyebilen başka bir şirket olduğunu sanmıyorum” dedi.

Dr. Onuk, ‘Onuk MRTP34’ modelinin üzerine ASELSAN tarafından geliştirilen 30 milimetrelik top yerleştirdiklerini belirterek Türkiye’nin kendi üretimi olan savaş platformu üzerine kendi geliştirdiği silah sistemini yerleştirip dünyaya ihraç edebilen beş-altı ülkeden biri haline geldiğini de belirtti.

“Sürdürülebilir yegâne avantaj, rakiplerden daha hızlı öğrenebilmektir” diyen Dr. Onuk, hedeflerini seçerken spesifik, açık ve seçik şekilde tarif edilmiş, ölçülebilir, başarılabilir, yapılabilir, şirket için anlamı olan ve izlenebilir olmalarına dikkat ettiklerini belirtti.

Dr. Ekber İ.N. Onuk, Türkiye’nin teknoloji geliştirme yeteneği açısından dünyanın diğer ülkelerinden hiçbir eksiği olmadığını belirterek, “Bunun aksi yöndeki görüşleri kabul etmiyorum. Dünyanın en iyi teknolojilerini geliştirebiliriz” diye konuştu.

TEKNOLOJİNİN ÖNCÜLERİ ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ’NDE

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi ise Dr. Ekber İ.N. Onuk’un sunumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede başarısızlıktan korkmamak gerektiğini belirterek, “Hata yapmadan ve tekrar uğraşmadan başarı gelmiyor” dedi.
Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Çiftçi, Teknorama Toplantıları’nda teknoloji dünyasının öncü isimlerini ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Orman yolunun kapatıldığını gören muhtar şaşırdıOrman yolunun kapatıldığını gören muhtar şaşırdı
Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendiÖğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposundaki yangın kontrol altına alındı

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.