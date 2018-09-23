"Dünyanın en iyi koyun kırkımcısı" olmak istiyor

Bir küçükbaş hayvanı 1 dakika 25 saniyede kırktığını anlatan Sarı, mesleğinin yok olmaması için mücadele edeceğini dile getirdi.

Makasla başladığı mesleğini teknolojiye uygun olarak makineli hale getirdiğini anlatan Sarı, kırkımın zor ve sabır gerektiren bir iş olduğunu belirtti.

Koyuna zarar vermeden hız ve güzel kırkım şartlarının arandığı yarışmalara hazırlanan Sarı, bu amaçla günde 150 koyun kırkımı yapıyor.

Kırklareli'nde 10 yıldır küçükbaş hayvanların yünlerini kırkan, toynak bakımlarını yapan Sarı, mesleğini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili Kadir Sarı "dünyanın en hızlı koyun kırkıcısı" olabilmek için günde 150 koyun kırkımı yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan Sarı, "İlk başlarda işi bilmiyorduk, zor bir şekilde kırkımlarımızı yapıyorduk. Daha sonra biraz elimiz alıştı ama işin doğrusunu bilmiyorduk yine de. İnternetten bir araştırma yaptım, dünyada bu iş nasıl yapılıyor diye. İnternetten kırkım işinin koyunun ayaklarını bağlamadan daha kolay yapılabildiğini öğrendim. Kendimi her geçen gün bu teknikte geliştirdim." diye konuştu.

- "Hedefim dünyanın en iyisi olabilmek"

Sarı, hayvanlarla uğraşmayı, onları rahatlatmayı çok sevdiğini vurgulayarak, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun kendisini tatmin etmediğini, hedefinin uluslararası alanda dereceler almak olduğunu anlattı.

Bu başarılarını artırmak istediğini vurgulayan Sarı, "Koyun kırkımında 2017 yılının Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzdeki yıl Yeni Zelanda'da dünya şampiyonası yapılacak. Ben de bu şampiyonaya hazırlanıyorum. Hedefim bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak" dedi.

Avrupa'nın her ülkesinde şampiyonaların düzenlendiğini hatırlatan Sarı, şöyle devam etti: