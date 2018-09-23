"Dünyanın en iyi koyun kırkımcısı" olmak istiyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili Kadir Sarı "dünyanın en hızlı koyun kırkıcısı" olabilmek için günde 150 koyun kırkımı yaparak çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nde 10 yıldır küçükbaş hayvanların yünlerini kırkan, toynak bakımlarını yapan Sarı, mesleğini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.
Kentte neredeyse girmediği ağıl, ayak basmadığı köy kalmayan Sarı, geçen yıl Ankara'da düzenlenen 2. Ulusal Kırkım Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Şampiyonanın ardından öz güveni artan Sarı, dünya şampiyonu olabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Koyuna zarar vermeden hız ve güzel kırkım şartlarının arandığı yarışmalara hazırlanan Sarı, bu amaçla günde 150 koyun kırkımı yapıyor.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasına ait küçükbaş hayvanların tüylerini kırkarak başladığı mesleğini 10 yıldır sürdürdüğünü söyledi.
Makasla başladığı mesleğini teknolojiye uygun olarak makineli hale getirdiğini anlatan Sarı, kırkımın zor ve sabır gerektiren bir iş olduğunu belirtti.
Bir küçükbaş hayvanı 1 dakika 25 saniyede kırktığını anlatan Sarı, mesleğinin yok olmaması için mücadele edeceğini dile getirdi.
Mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan Sarı, "İlk başlarda işi bilmiyorduk, zor bir şekilde kırkımlarımızı yapıyorduk. Daha sonra biraz elimiz alıştı ama işin doğrusunu bilmiyorduk yine de. İnternetten bir araştırma yaptım, dünyada bu iş nasıl yapılıyor diye. İnternetten kırkım işinin koyunun ayaklarını bağlamadan daha kolay yapılabildiğini öğrendim. Kendimi her geçen gün bu teknikte geliştirdim." diye konuştu.
- "Hedefim dünyanın en iyisi olabilmek"
Sarı, hayvanlarla uğraşmayı, onları rahatlatmayı çok sevdiğini vurgulayarak, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun kendisini tatmin etmediğini, hedefinin uluslararası alanda dereceler almak olduğunu anlattı.
Bu başarılarını artırmak istediğini vurgulayan Sarı, "Koyun kırkımında 2017 yılının Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzdeki yıl Yeni Zelanda'da dünya şampiyonası yapılacak. Ben de bu şampiyonaya hazırlanıyorum. Hedefim bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak" dedi.
Avrupa'nın her ülkesinde şampiyonaların düzenlendiğini hatırlatan Sarı, şöyle devam etti:
"Bizim hiçbir birliğimiz, derneğimiz, federasyonumuz yok. O yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu konuda yardım bekliyoruz. Büyüklerimizden bu konuda yardım istiyoruz. Yeni Zelanda'da dünya şampiyonası yapılacak. Birçok ülke gidiyor. Güney Afrika ülkeleri bile o yarışa katılıyor. Biz Türkiye olarak neden katılmayalım. Sonuçta biz de onlarla yarışabilecek düzeydeyiz. Bana maddi ve manevi anlamda destek olunursa ben şampiyonaya katılacağım. Bu şampiyonaya katılmayı çok istiyorum. Her geçen gün daha hızlı oluyoruz ve daha güzel işimizi yapmaya çalışıyoruz."
"Türk bayrağımı dünyanın her yerinde dalgalandırmak istiyorum." diyen Sarı, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik
Rusya'da dehşet anları! Paraşüt elektrik tellerine takıldı, akıma kapılan çift ölümden döndü!
Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum