HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

03.12.2020 21:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

Hindistan'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, kız çocuklarının eğitim koşullarına katkıları nedeniyle 2020 Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Hindistan'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, kız çocuklarının eğitim koşullarına katkıları nedeniyle 2020 Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Disale, kazandığı 1 milyon doların yarısını, kendisiyle birlikte ilk 10'a giren diğer öğretmenlerle paylaştı.

'Covid Kahramanı' özel ödülüne ise ücretsiz çevrimiçi matematik dersleri veren İngiliz öğretmen Jamie Frost layık görüldü.

2018 yılında Küresel Öğretmen Ödülü'nün ilk 10 listesine Samsun'un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş da girmişti.

'Eğitim herkesin hakkıdır'

Kazananlar, İngiliz komedyen ve oyuncu Stephen Fry tarafından, internet üzerinden yayınlanan bir törenle açıklandı.

Ödüller Stephen Fry tarafından açıklandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, kuraklık riski barındıran Paritewadi köyünde öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, 12 bin aday arasından dünyanın en iyi öğretmeni seçildi.

32 yaşındaki Disale, "Bu zor zamanlarda öğretmenler tüm öğrencilerinin doğuştan gelen hakkı olan iyi eğitimi sağlamak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Eğitimcilerin her zaman paylaşmaya inandığını söyleyen Disale, aldığı ödülün yarısını listenin ilk 10'a giren diğer öğretmenlerle paylaştı.

Yarışma jürisinin Disale'yi ödüllendirme gerekçesi, dezavantajlı kız çocuklarının okuldan uzak kalması ve erken yaşta evlendirilmesi karşısında, okullarında başarılı olmalarını sağlayacak çalışmaları oldu.

Disale ayrıca 83 ülkedeki çocuklar için çevrimiçi bilim dersleri hazırladı ve çatışma bölgelerindeki gençler arasında bağlantılar kuran uluslararası bir proje yürüttü.

Hintli öğretmen çatışma bölgelerindeki gençleri bir araya getirecek çalışmalar yaptı.

Yarışmanın partnerlerinden UNESCO'nun Genel Direktör Yardımcısı Stefania Giannini, "Covid salgını dünya genelinde eğitim sistemlerine büyük bir zarar verdi. Ancak öğretmenlerin katkısı bu zor zamanlarda fark yaratıyor" dedi.

Yarışmanın düzenleyicisi Varkey Vakfı'nın kurucusu Sunny Varkey ise Disale'nin ödülünü paylaşmasına ilişkin, "Dünyaya paylaşmanın önemini öğrettin" ifadelerini kullandı.

'Covid kahramanı'

Disale'nin ödülünü paylaşması, ilk 10 listesine giren İtalya, Brezilya, Vietnam, Malezya, Nijerya, Güney Afrika, Güney Kore, ABD ve İngiltere'den öğretmenlerin her birinin 50 bin dolardan fazla kazanması anlamına gelecek.

İngiltere'den matematik öğretmeni Jamie Frost.

Bu öğretmenlerden biri de Londra'nın güneybatısındaki Kingston'da öğretmenlik yapan Jamie Frost oldu. Frost, karantina sırasında eğitime erişmeye çalışan çocuklara yardımcı olan DrFrostMaths isimli çevrimiçi platformu kurması nedeniyle ödüllendirildi.

Frost, 'Covid kahramanı' ödülüyle yaklaşık 45 bin dolara layık görüldü. Salgının eğitim eşitsizliğini artırdığı uyarısını yapan Frost, "Bu nedenle dünya genelinde okulları kapanan öğrencilere yardımcı olacak çevrimiçi bir eğitim platformunu kurmaya yöneldim" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Frost'un "yaratıcılığını ve becerisini" takdir etti.

Gelecek yıl, ABD merkezli eğitim teknolojileri firması Chegg'in organizasyonuyla öğrencilere yönelik bir ödülün de verileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Başbakanları duyurdu: Aşı ücretsiz olacakBaşbakanları duyurdu: Aşı ücretsiz olacak
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı 'Dağlık Karabağ tanınsın' kararını onayladı

Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Fransa Başbakanı Jean Castex: Aşı ücretsiz olacak

Başbakanları duyurdu: Aşı ücretsiz olacak

DSÖ Avrupa Direktörü'nden umutlandıran açıklama: Gelecek daha parlak görünüyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres: Aşı koronavirüs salgınının neden olduğu hasarı geri almayacak

BM Genel Sekreteri'nden Kovid-19 zirvesinde kritik açıklama

Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' saldırdı

Hackerlar, Covid-19 aşı soğuk zincirini hedef aldı

İngiltere'de korkutan patlama

İngiltere'de korkutan patlama

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.