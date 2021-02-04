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'Dünyanın en iyi patronu' yaptıklarıyla olay oldu

04.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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'Dünyanın en iyi patronu' yaptıklarıyla olay oldu

Çalıştığınız işyeri için değerli olduğunu bilmek her zaman iyi hissettirir, ancak bir moda tasarımcısı çalışanlarını akşam yemeği ve şık kıyafetlerle şımartmanın ötesine geçti.

Abby Kheir, markası Abyss’in cömertliği nedeniyle dünyanın en iyi patronu ünvanını kazandı. 42 yaşındaki Kheir, kendisiyle birlikte çakışan kadınlara minnettar olduğunu ve onlara pahalı hediyeler vermeyi sevdiğini söyledi. Bu pahalı hediyeler içine birinci sınıf uçak bileti, lüks akşam yemeği ve spa gibi pahalı zevkler de dahil.

"HER BİRİNE SON DERECE SAYGI DUYUYORUM"

Kheir, “Personelimin iş yerinde mutlu olması, kendini değerli hissetmesi benim için çok önemli. Onlarla çok yakın çalışıyorum ve her birine son derece saygı duyuyorum. Kişisel asistanımın doğum günü için ona Los Angeles’ta büyük bir yemek hediye ettim. O da daha önce kimsenin doğum gününü böyle kutlamadığını söyledi. Sonra ona ünlü bir tasarımcının çantasını ve ayakkabısını hediye ettim” dedi.

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Bu metod kulağa çok çılgın gelse de Abby “İnsanlar mutlu olduğunda daha yaratıcı daha müşteri odaklı ve daha yenilikçi oluyor” dedi.

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Turn Partners adlı şirket çalışanları, Tayland, Meksika, Hindistan gibi uzun yolculuklara götürdüğü çalışanlarına kraliyet ailesi üyesi gibi davranıyor.

Birmingham merkezli Turn Partners adlı şirket çalışanları iş günlerini jet-ski yaparak, egzotik lokasyonlarda spaya giderek geçiriyor.

İNGİLTERE'NİN EN İYİ PATRONLARI

Şirketin kurucu ortağı Mike Bandar ve James Vardy, personellerine gösterdikleri cömertlik nedeniyle ‘İngiltere’nin En İyi Patronları’ seçildi. Şubat 2019’da dokuz çalışanının tamamını Hindistan’da Goa ve Mumbai’ye tatile gönderdiler.

Mike “Zaman zaman ekibimizi aylık bir tatile çıkarmayı seviyoruz. Böylece soğuk İngiliz havasından uzaklaşabiliyoruz ve güneş olmadan çok uzun süre yaşayamıyoruz. Turn Partners bir ay boyunca personelin istediği yere gitmesine izin veriyor ve tüm masrafları karşılıyor” dedi.

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