'Dünyanın en iyi patronu' yaptıklarıyla olay oldu

Abby Kheir, markası Abyss’in cömertliği nedeniyle dünyanın en iyi patronu ünvanını kazandı. 42 yaşındaki Kheir, kendisiyle birlikte çakışan kadınlara minnettar olduğunu ve onlara pahalı hediyeler vermeyi sevdiğini söyledi. Bu pahalı hediyeler içine birinci sınıf uçak bileti, lüks akşam yemeği ve spa gibi pahalı zevkler de dahil.

"HER BİRİNE SON DERECE SAYGI DUYUYORUM"

Kheir, “Personelimin iş yerinde mutlu olması, kendini değerli hissetmesi benim için çok önemli. Onlarla çok yakın çalışıyorum ve her birine son derece saygı duyuyorum. Kişisel asistanımın doğum günü için ona Los Angeles’ta büyük bir yemek hediye ettim. O da daha önce kimsenin doğum gününü böyle kutlamadığını söyledi. Sonra ona ünlü bir tasarımcının çantasını ve ayakkabısını hediye ettim” dedi.

Bu metod kulağa çok çılgın gelse de Abby “İnsanlar mutlu olduğunda daha yaratıcı daha müşteri odaklı ve daha yenilikçi oluyor” dedi.

Turn Partners adlı şirket çalışanları, Tayland, Meksika, Hindistan gibi uzun yolculuklara götürdüğü çalışanlarına kraliyet ailesi üyesi gibi davranıyor.