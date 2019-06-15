Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları Türkiye'ye geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu "Gastroway" etkinliğinin bu yılki rotası Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin gastronomi zenginliğini, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazetecilere tanıtan gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu "Gastroway" etkinliği Ege kıyılarının ardından bu sene de Mezopotamyanın bereketli topraklarına ulaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle 16-22 Haziran'da düzenlenecek etkinliğin bu yılki rotasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır eşsiz lezzetleriyle, zengin tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın en seçkin şefleri ile gastronomi yazarlarına tanıtma imkanı bulacak.

- Michelin yıldızı sahibi şefler de gelecek

The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip Zeugma, Göbeklitepe, Midyat, Dara gibi bölgenin fark yaratan tarihi mekanlarını ziyaret edecek.