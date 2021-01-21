'Dünyanın En İyi Şehirleri' açıklandı! Listede Türkiye'den de bir şehir var

Resonance Consultancy şirketinin yayınladığı bu yılki "Dünyanın En İyi Şehirleri" raporuna göre, İspanya kentleri Barselona ve Madrid, dünyanın yaşamak, çalışmak ya da ziyaret etmek için en çekici şehirleri arasında yer aldı. Bu yılın dünyanın en iyi performans gösteren 100 şehri arasında Barselona 8. ve Madrid de 10. sırada yer alıyor. Barselona ve Madrid'in Londra, New York, Dubai gibi dünya çapında kentlerle omuz omuza durduğu listede Türkiye'den de bir şehir var. İstanbul, listenin 21. sırasında yer alıyor.

Raporda Barselona için "neredeyse ideal bir Avrupa kenti" dense de şehrin tanıtım direktörü Barselona'nın daha gelişebileceği birçok alan olduğunu düşünüyor.

'ŞEHİRDEKİ İNSANLAR MADRİD'İN EN ÖNEMLİ VARLIKLARI'

Barselona Kent Konseyi'nin şehir tanıtım direktörü Mario Rubert, "Çok daha fazla belediyenin bulunduğu büyükşehir bölgesi ile ittifaklar kurabilir ve koordineli bir yapı ile strateji oluşturabilirsek o zaman en büyük şehirlerle rekabet etmek için gerekli ekonomik güce ve büyüklüğe sahip oluruz. Bu yıl ilk kez listenin ilk 10'una giren Madrid, Resonance Consultancy tarafından insanları sayesinde yeniden doğması sebebiyle övgü topladı. Madrid'in tanıtımı ve marka hizmetleri müdürü Ana Alemany'ye göre şehirdeki insanlar Madrid'in en önemli varlıkları" dedi.