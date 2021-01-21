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'Dünyanın En İyi Şehirleri' açıklandı! Listede Türkiye'den de bir şehir var

21.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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'Dünyanın En İyi Şehirleri' açıklandı! Listede Türkiye'den de bir şehir var

Dünyanın En İyi Şehirleri raporuna göre İspanya'nın Barselona ve Madrid kenti, en iyi performans gösteren 100 şehir arasında ilk 10'a girdi. İstanbul ise listede 21. sırada kendisine yer buldu.

Resonance Consultancy şirketinin yayınladığı bu yılki "Dünyanın En İyi Şehirleri" raporuna göre, İspanya kentleri Barselona ve Madrid, dünyanın yaşamak, çalışmak ya da ziyaret etmek için en çekici şehirleri arasında yer aldı. Bu yılın dünyanın en iyi performans gösteren 100 şehri arasında Barselona 8. ve Madrid de 10. sırada yer alıyor. Barselona ve Madrid'in Londra, New York, Dubai gibi dünya çapında kentlerle omuz omuza durduğu listede Türkiye'den de bir şehir var. İstanbul, listenin 21. sırasında yer alıyor.

Raporda Barselona için "neredeyse ideal bir Avrupa kenti" dense de şehrin tanıtım direktörü Barselona'nın daha gelişebileceği birçok alan olduğunu düşünüyor.

'ŞEHİRDEKİ İNSANLAR MADRİD'İN EN ÖNEMLİ VARLIKLARI'

Barselona Kent Konseyi'nin şehir tanıtım direktörü Mario Rubert, "Çok daha fazla belediyenin bulunduğu büyükşehir bölgesi ile ittifaklar kurabilir ve koordineli bir yapı ile strateji oluşturabilirsek o zaman en büyük şehirlerle rekabet etmek için gerekli ekonomik güce ve büyüklüğe sahip oluruz. Bu yıl ilk kez listenin ilk 10'una giren Madrid, Resonance Consultancy tarafından insanları sayesinde yeniden doğması sebebiyle övgü topladı. Madrid'in tanıtımı ve marka hizmetleri müdürü Ana Alemany'ye göre şehirdeki insanlar Madrid'in en önemli varlıkları" dedi.

Madrid Kent Konseyi'nin Madrid'in tanıtımı ve marka hizmetleri müdürü Ala Alemany ise, "İnsanların bizi tanımasını, şehri deneyimlemesini ve hepsinden de önemlisi Madridlilerin sıcaklığını tatmalarını istiyoruz. İnsanların sıcaklığı bizi diğer büyük Avrupa şehirlerinden ayırıyor ve öne çıkarıyor" diye konuştu.

Her yıl yayımlanan listede şehirleri değerlendirirken geniş kapsamlı faktörler dikkate alınıyor. Bunlar arasında yatırımcılarda uyandırdıkları ilgi, mutfakları, kültürel değerleri ve hatta sosyal medyada bu şehirlerle ilgili yapılan yorumlar da yer alıyor.

Kaynak: İHA

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