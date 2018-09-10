Dünyanın en iyi sokak yemekleri ve satıcıları belli oldu

Turistlerin de dikkatini çekerek satışlarını her geçen gün katlayan sokak lezzetlerine Türkiye'den de bir yer girdi.

Miami'den Tokyo'ya en iyi sokak yemeği satıcıları! Türkiye'den bir yer listeye girdi

1 / 24 Kaldırımdaki yemek satıcıları, seyyar dolaşanlar, minik dükkanıyla gezenler... En iyi yemek için bazen sadece bir restorana ihtiyacınız yoktur... Sokaktaki yemekler halen lezzet konusunda istisna olarak görünse de onlar günden güne etraflarında toplanan kalabalıklar için yemek yapıyor...CNN de ekonomiyi canlı tutan hem turistlerin hem de yerlilerin dikkatini çeken, Miami'den Tokyo'ya dünyanın şehirler ve içlerindeki lezzetlere göre en iyi sokak lezzetlerini sıraladı. Türkiye'den de bir yer listeye girdi... İşte iştah kabartan o liste...

2 / 24 Pekin, Çin: Pekin adeta sokak yemekleri satan satıcılara ev sahipliği yapıyor. Neredeyse her çeşit yemek bulunuyor. Şirketler kimi zaman binalardan alışveriş yapmak üzere seslenerek siparişlerini talep edebiliyor. Akrepler ve deniz atları gibi sıradışı lezzetlere hem turistler hem de yerliler akın ediyor.

3 / 24 Sidney, Avustralya: Sokak yemekleri, Avustralya'nın zamanda Asya ve Ortadoğu göçünden yararlandığı noktalardan biri olmuş. Sidney Balık Pazarı, taze deniz ürünlerini almak için harika bir yer. Basit ama ustalıkla servis edilen taze deniz ürünleri, balık ve cips yanı sıra ahtapot ve yengeçle sunuluyor.

4 / 24 Rio de Janeiro, Brezilya: Plajda tropikal meyve satıcıları görebilirsiniz. Ayrıca Tapioca'nın nasıl çıtır bir krep olduğunu görebilirsiniz. şeker ve muzla yoğunlaştırılmış tatlı olanlar da, peynir ve tavukla yapılmış tuzlu olanları da bulabilirsiniz.

5 / 24 Roma, İtalya: Roma sokak lezzetleri konusunda pizzaları ve özel ekmekleriyle eşsizdir. Ayrıca espresso için mükemmel bir yolculuk da yapabilirsiniz.

6 / 24 Miami, ABD: Özellikle Jambon, kavrulmuş et, peynir, hardal ve turşudan oluşan sandviçleriyle meşhurdur.

7 / 24 Ho Chi Minh City, Vietnam: Sıcak erişteler, sosisli seçenekler ve barbekü ve pirinçi seçenekler bulabilirsiniz.

8 / 24 Mumbai, Hindistan: Lokantaların işaretleri olmasa da herkesin nereye gideceğini bildiği bir yerdir. Tatlı mangolu ve malpualı krepler tercih edilir.

9 / 24 Port Louis, Mauritius: Afrika, Hint, Fransız ve Çin'in bir karışımını bulabilirsiniz. Deniz ürünleri eşsizdir.

10 / 24 Bali, Endonezya: Geleneksel yemekleri oldukça rahat bulabilirsiniz. Çoğu yemek domuzun her çeşidini yemeklerde kullanırlar.

11 / 24 Dakar, Senegal: Sabah erken saatlerde, satıcılar taze pişmiş bagetlerle sokak köşelerinde, kahvaltı için eve getirilmeye veya kaldırımlarda lezzetli yağlı yumurtalarla ve Nutella'nın Senegal versiyonu olan Chocoleca ile kahvaltı sunarlar. Sonrası için ise deniz ürünleri...

12 / 24 Portland, Oregon: Verimli küçük çiftliklerden meydana gelen bölgede sokak yemekleri en iyi restoranlara rakiptir.

13 / 24 Cartagena, Kolombiya: şekerlemeler dışında ızgaralar, şişler de sokakta satışa sunulan yemeklerden...

14 / 24 Marakeş, Fas: Yemek kokuları bütün Fas'ı sarmış durumdadır. Büyük bir kalite veya çeşitlilik yoktur.

15 / 24 Cairo, Mısır: Özellikle falafel tercihtir.Küresel atıştırmalıklar sunulur.

16 / 24 Meksiko, Meksika

17 / 24 Paris, Fransa

18 / 24 Hong Kong

19 / 24 New Orleans, Louisiana

20 / 24 Durban, Güney Afrika

21 / 24 Honolulu, Hawaii

22 / 24 Tokyo, Japonya

23 / 24 Bangkok, Tayland