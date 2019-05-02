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Dünya’nın en iyi üç ses altı rüzgâr tüneli arasında yer alacak tesisin imzaları atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, IDEF 19’da güçlü işbirliklerine devam ediyor.

Dünya’nın en iyi üç ses altı rüzgâr tüneli arasında yer alacak tesisin imzaları atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, IDEF 19’da güçlü işbirliklerine devam ediyor. Kanada bazlı şirket AIOLOS Mühendislik ve Şirketimiz arasında “Büyük Ses Altı Rüzgâr Tüneli Anlaşması” imzalandı. İmzalar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in teşrifleriyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas ve AIOLOS CEO’su Steve Hills tarafından atıldı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin tesislerinde kurulacak olan tesisin dünyanın en iyi 3 ses altı rüzgâr tünelinden biri olması hedefleniyor. AIOLOS Mühendislik CEO’su Steven Hills ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil arasında imzalanan “Büyük Ses Altı Rüzgâr Tüneli”nin 2023 yılına kadar hizmete girmesi hedefleniyor. Tünelin öncelikli olarak Türkiye’de ardından tüm dünyada havacılık, savunma, otomotiv, çevre ve şehircilik sektörlerine hizmet etmesi bekleniyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır.

Dünya’nın en iyi üç ses altı rüzgâr tüneli arasında yer alacak tesisin imzaları atıldı

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