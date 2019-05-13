Dünyanın en iyileri arasına Türkiye'den bir havalimanı

Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA)- Dünyanın en iyi havalimanı yapılan bir anket sonucu belli oldu. 40’tan fazla ülke ve 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket neticesinde listeye Türkiye'den sadece İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı girdi.

Havalimanlarında farklı konularda sorunlar yaşayan yolculara yardım eden havacılık internet sitesi AirHelp.Com, dünyanın en iyi havalimanlarını seçti. 40’tan fazla ülkeden ve 40 binden fazla yolcunun katıldığı dev anket neticesinde açıklanan dünyanın en iyi havalimanları listesinde ilk 30 sırada Türkiye’den sadece İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yer aldı. Listede zirvenin sahibi ise Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Hamad Havalimanı oldu.

Toplam 133 havalimanının dâhil olduğu listede İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 10 üzerinden elde ettiği ortalama 7,93 puanla 29’uncu sırada kendisine yer buldu. Yapılan ankette Sabiha Gökçen Havalimanı’na zamanında kalkış oranı için 7,8 puan verilirken, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi.