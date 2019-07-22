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Dünyanın en kaliteli salebine patent başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en kaliteli salebinin yetiştiği bölgelerden biri olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından salep bitkisi için patent başvurusu yapılacak.Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ormanlık ve çayırlık alanlarda mayıs, haziran ve temmuz aylarında kendiliğinden yetişen kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen ve Kahramanmaraş Dondurmasına lezzetini veren ‘Akdağmadeni Salebi’ markalaşacak.

Dünyanın en kaliteli salebinin yetiştiği bölgelerden biri olan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından salep bitkisi için patent başvurusu yapılacak.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ormanlık ve çayırlık alanlarda mayıs, haziran ve temmuz aylarında kendiliğinden yetişen kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen ve Kahramanmaraş Dondurmasına lezzetini veren ‘Akdağmadeni Salebi’ markalaşacak. Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından salebin, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılacak ve tescili alındıktan sonra markalaşma yoluna gidilecek. Doğal ortamda yetişen ve salkım ya da başak biçiminde kırmızı, mor, sarı ve yeşil çiçekleri olan kültür bitkisi olarak ta ilçenin sembolü haline gelen salebin, meşe, sivrikurt kulağı, beşli, çatal, yemlik ve çift çatal yemlik gibi 12 çeşidinin bulunuyor. Ayrıca Akdağmadeni’nde yetişen salep türlerinin ise dünya üzerinde var olan ’’glucomannan’’ diye tabir edilen değer olarak en kaliteli salep türü olduğu belirtiliyor.
Akdağmadeni salebinin patentini alarak markalaşmaya gitmek istediklerini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, “Akdağmadeni salebi bizim ormanlarımızda doğal ortamda yetişen ve yakın zamanda da belediyemizin girişimleriyle sera ortamında üretilmeye başlanılacak bir bitki. Tüm dünyada en kaliteli salep yetişen bölge Akdağmadeni bölgesidir. İnşallah biz Akdağmadeni salebinin patent başvurusunu yapıp tescilini yaptıktan sonra Akdağmadeni ismi ile özdeşleştirmek istiyoruz. İçerdiği ’glucomannan’ sayesinde vücuda birçok faydası olan bir bitki. Boğaz enfeksiyonlarından tutun mide, bağırsak rahatsızlıklarına kadar hatta tok tutması sebebiyle obezite tedavisinde kullanılabilecek bir besin. İnşallah dediğim gibi doğal ortamda yetişen salebi tarla ve sera ortamında da yetiştirip patentini alıp Akdağmadeni ile özdeşleştirmek istiyoruz. Akdağmadeni salebi şuan ki Maraş dondurmalarına tadını aromasını veren bir bitki. Bundan sonra biz istiyoruz ki Akdağmadeni ile birlikte anılsın. Akdağmadeni salebini hem biz katma değer olarak Akdağmadeni’ne döndürebilelim. Akdağmadeni’nde toplayıp kurutup öğütüp bir markalaşma yoluyla da tüm dünyaya tanıtalım istiyoruz” dedi.

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