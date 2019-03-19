HABER

Dünyanın en kalitelisi, 1 kilosu ise 30 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretiliyor.

Dünyanın en kalitelisi, 1 kilosu ise 30 bin TL

Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretiliyor. Kilosu ise 30 bin TL.
Üretiminin zorluğu ve nadir bulunmasından dolayı dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilosu 30 ila 70 bin TL arasında satılıyor. Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretilirken yerli saf safranın kilosu 30 bin TL’den, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL’den. İthal safranın kilosu ise 70 bin TL’den alıcı buluyor. Fiyatı altında yarışan bu değerli ürün altın gibi gram ile satılıyor.
Yerli safranın gramının 30 lira olduğunu belirten Sivaslı Aktar Orhun Özfidancı, “Safran ağırlıkla Türkiye’de, Afganistan ve İran’da yetişen bir bitkidir. Kokusu güzel olan ve pilav yemeklerine katılan bir bitkidir. Kozmetik ürünlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Sakinleştirici özelliği vardır. Hem de kanser tedavilerinde kullanılır. Yerli safran dünyanın en kaliteli safranı olmasına rağmen kilosu 30 bin TL. Tabi safranı kullanan kişiler ne için kullandığını bilen kişiler. Gelip de safran ne kadar dediği zaman 30 Bin liralık ürünü gösterdiğimiz de şaşırıyorlar. Ama pilav için yemeklerde kullanılan safranımız da var, kilosu 150 lira” dedi.

Fiyatını bilmeden almaya kalkan çok oluyor
Fiyatını bilmeden satın almaya kalkanların fiyatını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Özfidancı, “Ayıklanmamış olması ve yetiştiği toprağın veriminden dolayı fiyatı yüksek. Zayıflamaya faydası var, tok tutucu özelliği var, metabolizmayı toparlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Alıcısı ise bilen kişiler. Bilenin dışında birisi sorduğu zamanda şaşırıyorlar. Kulaktan dolma bilgi ile geliyorlar, safranı gösterdiğimiz de ve fiyatının 30 bin Lira olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Biz hem alırken hem de satarken zorlanıyoruz. Aldığımız zamanda ya 100 gram ya da 250 gram alıyoruz. Ama satarken de 1 gram halinde satmak zorundayız. Çünkü hem pahalı bir ürün hem de değerli bir ürün. Altınla başa baş gidecek bir ürün zamanla. Kullanımı ise çay usulü demlenir ve içilir” dedi.

Dünyanın en kalitelisi, 1 kilosu ise 30 bin TL

Dünyanın en kalitelisi, 1 kilosu ise 30 bin TL

PARTNERFotoğraftaki sevimli bebeği bir de şimdi görün!Fotoğraftaki sevimli bebeği bir de şimdi görün!
"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu
Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımıSuriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.