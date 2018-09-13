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Dünyanın en komik vahşi yaşam fotoğrafları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 07:37 | Son Güncelleme

Dünya genelinde düzenlenen ve vahşi yaşamın korumasına için farkındalık yaratmayı amaçlayan geleneksel “The Comedy Wildlife Awards (CWPA)" fotoğrafçılık yarışmasının 2018 finalistleri belli oldu.

Binlerce fotoğraf arasındaki zorlu bir eleme sürecinin ardından sadece 41’i finale kaldı.

Vahşi yaşamın en komikleri seçildi

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Dünya çapında düzenlenen “The Comedy Wildlife Awards” (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri) isimli fotoğrafçılık yarışmasının bu seneki 41 finalisti belli oldu. Fotoğraf: Sergey Savvi
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Tanzanya kökenli fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks MBE ve Tom Sullam tarafından düzenlenen yarışmanın, vahşi yaşamın korumasına dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi. Fotoğraf: Dan Friend
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Organizasyon, doğa fotoğrafçılarının yakaladığı eğlenceli karelerle vahşi yaşam ve çevre konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Fotoğraf: Danielle D'Ermo
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İşte dünyanın en komik vahşi yaşam fotoğrafları... Fotoğraf: Maureen Toft
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Fotoğraf: Mary McGowan
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Fotoğraf: Sarah E. Devlin
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Fotoğraf: Achim Sterna
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Fotoğraf: Amy Kennedy
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Fotoğraf: Mary Hone
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Fotoğraf: Rab Adamson
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Fotoğraf: Roie Galitz
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Fotoğraf: Michael Watts
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Fotoğraf: Muriel Vekemans
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Fotoğraf: Danielle D'Ermo
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