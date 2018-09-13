Dünyanın en komik vahşi yaşam fotoğrafları

Binlerce fotoğraf arasındaki zorlu bir eleme sürecinin ardından sadece 41’i finale kaldı.

Dünya çapında düzenlenen “The Comedy Wildlife Awards” (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri) isimli fotoğrafçılık yarışmasının bu seneki 41 finalisti belli oldu. Fotoğraf: Sergey Savvi

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Tanzanya kökenli fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks MBE ve Tom Sullam tarafından düzenlenen yarışmanın, vahşi yaşamın korumasına dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi. Fotoğraf: Dan Friend