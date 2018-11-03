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Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği’nin kurulduğu tarih olan 1918’de kurulan, dünyanın en korkutucu istihbarat birimleri olarak sayılan ve 2010 yılında kapatılan GRU'nun tekrar aktif hale getirileceği açıklandı.

Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin’in talimatıyla, Sovyetler Birliği’nin lider isimlerinden olan Troçki tarafından Kızıl Ordu’ya bağlı olarak kurulan Rusçası Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye (GRU), Türkçesi Ana İstihbarat Müdürlüğü olan istihbarat birimi 2010 yılında kapatılarak Rus Genelkurmay Başkanlığı istihbarat servisi ile birleştirilmişti.

Birçok suikasttan sorumlu tutulan GRU geri dönüyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da GRU’nun 100. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törende dünyayı tedirgin eden istihbarat örgütünün eski ismiyle faaliyetlerine tekrar devam edeceğini açıkladı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada GRU’nun eski ismiyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün 100. Yılı nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığını tebrik ediyorum. GRU’nun neden ortadan kalktığının nedeni belli değil. GRU’nun ismiyle geri dönmesi gerekiyor" dedi.
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Putin konuşmasında GRU’nun Sovyetler Birliği döneminde Hitler Nazizmine karşı gösterdiği başarılardan ve başta Afganistan’da gösterdiği performans ile tüm dünyanın takdirini kazandığını sözlerine ilave etti.
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1918 yılında Sovyetler Birliği’nin kuruluşuyla kurucu başkan Lenin’in talimatıyla Troçki Kızıl Ordu’ya bağlı GRU’yu kurdu. GRU, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’e karşı önemli istihbarat çalışmaları yaparak Nazizmin çöküşünde etkin rol oynadı. Soğuk savaş dönemlerinde de büyük görevler alan GRU üyeleri, Küba’da füze krizinde yine önemli çalışmalar yaptı, Vietnam savaşında, Kuzey Kore’de önemli çalışmalar yaptı.
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Amerika’nın içine kadar sızan GRU üyeleri birçok önemli istihbarat bilgisi toplamış, bazı Amerikalı gazeteci, bilim insanları GRU üyesi çıkmıştı. Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında görevine devam eden GRU, özellikle bağımsızlık ilanı sırasında tüm Baltık ülkelerinde çalışmalar yürütmüştü.
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Birçok suikasttan sorumlu tutulan GRU, ismi değiştirilerek 2010 yılında Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi ile birleştirilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya GRU istihbarat birimi

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