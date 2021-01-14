HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en kötü balmumu heykellerinin kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?

Dünyanın en kötü balmumu heykellerinin kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?

14.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyanın en kötü balmumu heykellerinin kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?

Dünyanın en kötü balmumu heykellerinin sergilendiği müzedeki eserlerin kim olduğunu tahmin etmek çok güç.

Hollywood yıldızlarının ve dünya liderlerinin heykelleri internetin kafasını karıştırdı. Herkes onların kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.

Kim olduğunu tahmin etmeye çalışmakla yorulmayın, bu kişi Nelson Mandela.

1

Sylvester Stallone’nin kız kardeşi olduğunu düşünebilirsiniz ama bu kişi Marilyn Monroe

2

Alanında ikon olmuş bu isimlerden oluşan koleksiyonda dem omuzlu, küçük kafalı bir Nelson Mandela, kalın boyunlu ve boksör çeneli bir Marilyn Monroe bulunuyor.

Brezilya’nın güneyindeki Rolandia’da bir kilisede altı yıl önce açılan bir sergiye ait TV görüntüleri geçen hafta ortaya çıktı ve hızlıca yayıldı.

"BREZİLYA'DA KORKU ŞOVU"

Bir internet kullanıcısı görüntüler hakkında “Brezilya korku şovu” benzetmesinde bulunurken, bir diğeri de “saf kabus” yorumunda bulundu.

77 yaşındaki heykeltraş Arlindo Armacollo ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kendisine yöneltilen röportaj talepleriyle boğuşuyor.

Alay edilmekle ilgilenmediğini söyleyen heykeltraş bu tuhaf koleksiyon sayesinde turistleri bölgeye çekmeyi umduğunu söyledi.

Bu korkunç manken, aslında Prenses Diana.

3

Kraliçe Elizabeth de sergideki yerini aldı.

4

Kimse John F Kennedy’i tanıyamadı.

5

Brezilyalı yarış efsanesi Ayrton Senna da müzede.

6

The Guardian’a konuşan heykeltraş “Para kazanmak için yapsaydım, insanların yaptıklarımı takdir edip etmemsi benim için önemli olabilirdi. Ama ben bunları eğlenmek için, kasabamız için yaptım. Eğer insanlar hoşlandıysa gelip ziyaret edebilirler, hoşlanmadıysa gelmezler” dedi.

Heykeller 2015 yılında kiliseden taşındı ve şimdi heykeltraşın babasının adını taşıyan özel bir müzede sergileniyor. Koleksiyona yeni eklenen isimler arasında Kraliçe Elizabeth de var.

Balmumu heykeller özel bir müzeye taşınmadan önce 2015’te kilisede sergilendi.

7

Sarı saçlı ve sarı bıyıklı olmasını saymazsak bu kişi Mahatma Gandhi.

8

Charli Chaplin heykeli de koleksiyonda yer alıyor.

9

Papa II John Paul

10

Albert Einstein

11

Martin Luther King

12

Michael Jackson

13

Elvis Presley

14

Latin Amerika müziğinin efsane ismi Roberto Carlos

15

Shrek

16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Belçika'nın başkenti Brüksel sokakları karıştı!Belçika'nın başkenti Brüksel sokakları karıştı!
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

DSÖ ekibi bu kez Çin'e girebildi

DSÖ ekibi bu kez Çin'e girebildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa korona aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa korona aşısı oldu

13 bin km yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle itlaf edilecek

13 bin km yoldan gelen güvercin itlaf edilecek

ABD'de hırsızla polis arasında kovalamaca böyle görüntülendi

ABD'de hırsız-polis kovalamacası böyle görüntülendi

Nesli tükenmek üzere olan gergedan doğum yaptı!

Nesli tükenmek üzere olan gergedan doğum yaptı!

Belçika'nın başkenti Brüksel sokakları karıştı!

Belçika'nın başkenti Brüksel sokakları karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.