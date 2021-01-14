Dünyanın en kötü balmumu heykellerinin kim olduğunu tahmin edebilir misiniz?

77 yaşındaki heykeltraş Arlindo Armacollo ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kendisine yöneltilen röportaj talepleriyle boğuşuyor.

Bir internet kullanıcısı görüntüler hakkında “Brezilya korku şovu” benzetmesinde bulunurken, bir diğeri de “saf kabus” yorumunda bulundu.

Brezilya’nın güneyindeki Rolandia’da bir kilisede altı yıl önce açılan bir sergiye ait TV görüntüleri geçen hafta ortaya çıktı ve hızlıca yayıldı.

Alanında ikon olmuş bu isimlerden oluşan koleksiyonda dem omuzlu, küçük kafalı bir Nelson Mandela, kalın boyunlu ve boksör çeneli bir Marilyn Monroe bulunuyor.

Sylvester Stallone’nin kız kardeşi olduğunu düşünebilirsiniz ama bu kişi Marilyn Monroe

Kim olduğunu tahmin etmeye çalışmakla yorulmayın, bu kişi Nelson Mandela.

Hollywood yıldızlarının ve dünya liderlerinin heykelleri internetin kafasını karıştırdı. Herkes onların kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.

Bu korkunç manken, aslında Prenses Diana.

Kraliçe Elizabeth de sergideki yerini aldı.

Kimse John F Kennedy’i tanıyamadı.

Brezilyalı yarış efsanesi Ayrton Senna da müzede.

The Guardian’a konuşan heykeltraş “Para kazanmak için yapsaydım, insanların yaptıklarımı takdir edip etmemsi benim için önemli olabilirdi. Ama ben bunları eğlenmek için, kasabamız için yaptım. Eğer insanlar hoşlandıysa gelip ziyaret edebilirler, hoşlanmadıysa gelmezler” dedi.

Heykeller 2015 yılında kiliseden taşındı ve şimdi heykeltraşın babasının adını taşıyan özel bir müzede sergileniyor. Koleksiyona yeni eklenen isimler arasında Kraliçe Elizabeth de var.

Balmumu heykeller özel bir müzeye taşınmadan önce 2015’te kilisede sergilendi.

Sarı saçlı ve sarı bıyıklı olmasını saymazsak bu kişi Mahatma Gandhi.

Charli Chaplin heykeli de koleksiyonda yer alıyor.

Papa II John Paul

Albert Einstein

Martin Luther King

Michael Jackson

Elvis Presley

Latin Amerika müziğinin efsane ismi Roberto Carlos

Shrek





