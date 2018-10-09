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Dünyanın En Kötü Havalimanları New York'ta

09.10.2018 01:30 | Son Güncelleme

New York’un John F. Kennedy, La Guardia ve Newark uluslararası havalimanları dünyanın en yoğun 30 havaalanı arasında bir kez daha en kötü havalimanları seçildi

Dünyanın En Kötü Havalimanları New York'ta

New York’un John F. Kennedy, La Guardia ve Newark uluslararası havalimanları dünyanın en yoğun 30 havaalanı arasında bir kez daha en kötü havalimanları seçildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden birisi kuşkusuz New York. Curbed dergisine göre 2017 yılında New York’u 61,8 milyon kişi ziyaret etmiş. Derginin haberine göre New York’u ziyaret edenlerin sayısı her yıl %2 artıyor.

Turizmdeki artışa rağmen New York’a hizmet veren 3 büyük havaalanı dünyanın en kötü havaalanları arasında yer almaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları on yıldan bu yana devam eden La Guardia havaalanı için eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 2014’de kendisiyle yapılan bir söyleşide “üçüncü dünya ülkelerinde bile yeri olmaz” yorumunu yapmıştı. Bu yorumun ardından Biden ve New York Valisi Andrew M. Cuomo, La Guardia’nın yenilenmesi için 8 milyar dolarlık bir projeye yeşil ışık yakmıştı.

Proje 2021 yılına kadar, eski havaalanı yarı kapasiteyle çalışmaya devam ederken yerine yeni bir havaalanı yapılarak eskisinin yıkılmasını içeriyor. Yeni havaalanı ayrıca bir trenle metro sistemine de bağlanacak. New York Valiliği bu projenin bitiş tarihi ile ilgili yorum yapmazken, bu havaalanını kullanan yolcular her geçen gün şikayetlerini sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

​JFK ve La Guardia havaalanlarında onarım ve restorasyon çalışmaları devam ederken New York

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