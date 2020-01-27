'Dünyanın en kötü kedisine' yuva aranıyor

Mitchell County Animal Rescue adlı kurum "Perdita" adlı kedinin sahiplendirilmesi için verdiği ilanda şu ifadeleri kullandı: "Hasta olduğunu düşünüyorduk. Ama sadece pislik çıktı."

İlanda Perdita'nın sevdiği ve sevmediği şeyler sıralandı:

Sevdikleri: Bir daha asla mutlu hissetmemenizi sağlayacak şekilde ruhunuzun derinliklerine bakmak, Kedi Tırmalaması Ateşi adlı şarkı, Hayvan Mezarlığı filmi, atlayarak korkutma (uzmanlık alanı), karanlık köşelerde gizlenme, yaşadığı yerin kraliçesi olmak, barınaktakileri hasta olduğu şeklinde kandırmak (veteriner de onun sadece bir pislik olduğunu onaylıyor) Sevmedikleri: Pembe renk, yavru kediler, köpekler, çocuklar, Dixie Chicks grubu, Disney filmleri, Noel ve sonuncusu ama en önemlisi SARILMAK.

İlan "Perdita bekar ve kişisel alandan anlayan, sosyal açıdan uyumsuz bir insanla sosyal açıdan uyumsuz olmaya hazır. Ücretsiz sahiplendirme" diye devam etti.

Facebook'ta Perdita için verilen ilanı binlerce kişi beğenirken, 50'den fazla kişi kediyi sahiplenmek için başvuruda bulundu.