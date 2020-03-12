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Dünyanın en küçük dinozor fosili bulundu!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Myanmar'da 99 milyon yıllık kehribarın içinde bilinen en küçük dinozor fosili keşfedildi.

Dünyanın en küçük dinozor fosili bulundu!

Nature dergisinde yayınlanan makalede, 14 milimetrelik kafatasının sahibi dinozorun, bugün en küçük kanatlı türü olarak anılan arı sinek kuşuna benzer ölçülerde olduğu belirtildi.

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Bu yeni türe, 'Oculudentavis khaungraae' isminin verildiği, daha önce sadece bazı kertenkelelerde görülen göz kemiği yapısının bilim insanlarını şaşırttığı ifade edildi.

Bugüne kadar keşfedilen en küçük dinozorların yüzlerce gram ağırlığında olduğu düşünülürken, yeni türün yaşayan benzeri arı sinek kuşunun, 2 gram geldiğine işaret edildi.

Çok iyi durumdaki fosil kafatasında ise yaklaşık 100 dişin bulunduğu kaydedildi.

Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan Çin Bilimler Akademisi'nde görevli Prof. Jingmai O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söyledi.

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