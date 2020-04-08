Dünyanın en küçük dizüstü PC’lerinden biri

Ürünün sizde uyandırabileceği bir diğer his ise, ince çerçevelere sahip ekranı ve güçlü teknik özellikleri sayesinde ister gündelik yaşantınızda, ister okulda, isterseniz de iş yaşantınızda size kolaylıkla ayak uydurabilecek bir cihaz olması. Asus’un Ergolift menteşe tasarımını bu üründe de görüyoruz. Bu sayede ekranı açtığınızda hem sıcak hava tahliyesi için cihazın alt kısmında boşluk oluşuyor, hem de bilekleriniz klavyeyi kullanırken daha iyi bir yerleşime sahip oluyor ve uzun süreler rahatsız olmadan kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzde bir tane USB Type-C bağlantı noktası, bir tane Type-A 3.1, bir tane Type-A 2.0, bir tane HDMI, bir tane kart okuyucu ve 3.5mm ses bağlantı noktası bulunuyor. Özellikle kart okuyucu ve kulaklık takmak için ses girişinin olması hoşuma gitti. Asus, bu modelinde de işitsel detaylar, yani hoparlörler tarafında Harman Kardon ile çalışmış. Dolayısıyla çoğu zaman ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan, dizüstü PC’nin üzerindeki hoparlörler aracılığıyla iyi kalitede seslere erişebiliyorsunuz.

ZenBook 14’ün klavye tasarımı genel olarak güzel. Tuşlar ışıklı, ancak Enter tuşu yine ufak tasarlanmış. Bu da büyük tuşa alışkın olanlar için bir süre alışma zorluğu çekebilecekleri anlamını taşıyor. Klavyenin hemen altına geldiğimizde ise, ScreenPad 2.0 teknolojisiyle süslü dokunmatik “ikinci ekran”ı görüyoruz. ScreenPad 2.0 ScreenPad 2.0’ı basitçe tanımlamak gerekirse, ister oyun oynuyor olun, isterseniz de işlerinizle ilgileniyor olun, bu dokunmatik özelliğe sahip ikinci ekran sayesinde “aynı anda” farklı işlemlerinizi de yürütebilirsiniz. Böylelikle zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Birkaç örnek vermek gerekirse, diyelim ki Adobe Premier programı üzerinden montaj yapıyorsunuz. Sıklıkla kullandığınız özelliklerin penceresini bu ufak ekrana atayabilirsiniz. Bir MMORPG oyunu oynuyor ve item, yani eşyalarınızın listesi her zaman karşınızda olsun istiyorsanız, bu detayları da ikinci ekrana atayabilirsiniz. Ya da büyük ekranda yazı yazarken bir yandan da ufak ekran aracılığıyla eğlenceli videolar seyredebilirsiniz.

Asus’un ScreenPad 2.0’ında pek çok programın kısayolunu oluşturabilir; takvim, e-mail ve hesap makinesi gibi başlıklara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İsterseniz el yazısı bile yazabilirsiniz, ki bu yazdıklarınızın büyük kısmını PC’niz algılıyor ve temize çekiyor. İsterseniz de bu ekranı kapatarak tamamen dokunmatik pad olarak da kullanma şansınız bulunuyor. Kısacası Asus, ufak tasarımlı bu üründe “aynı anda daha fazla şey” yapabilmenize imkân sunuyor. 14 inç d FHD ekran Asus ZenBook 14, 14 inç ekrana sahip. IPS teknolojisinin kullanıldığı ve parlama yapmayan bu ekran, 1080p çözünürlükte ve 60Hz ekran tazeleme değerine sahip. Ayrıca, 178 derecelik görüntüleme açısı var ki bu da aynı anda birden fazla kişinin ekrandaki detayları rahatlıkla görebileceği anlamına geliyor. Ürünün ekranı gerçekten çok güzel. Tabii bunda ince çerçeve faktörünün de payı var. Bu dizüstü PC’nin ekran çerçevesi sadece 2.9mm kalınlıkta. Böylelikle ekran gövde oranı olarak %92’lik oldukça dikkat çekici bir değer elde ediliyor. Intel Core i7 8565U işlemci Asus ZenBook 14’te Intel’in Core i7 8565U işlemcisi kullanılıyor. Bunun yanında 16GB LPDDR3 RAM ve 512GB’lık SSD depolama faktörü var. Ekran kartı tarafına geldiğimizde ise, Nvidia’nın 2GB GeForce MX250’sini görüyoruz. Bu arada, işlemciden depolamaya kadar pek çok farklı seçeneğin olduğunu da belirtelim.