"Dünyanın en küçük sanat eserleri" Kuşadası'nda sergileniyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Tarihi Kalekapısı'ndaki tarihi bina, mikroskop veya büyüteç yardımıyla görülebilen "dünyanın en küçük sanat eserleri"nin sergilendiği merkeze dönüştürüldü.
Dünyanın üçüncü Türkiye'nin ise ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, törenle açıldı.
Törende konuşan heykeltraş Necati Korkmaz, kendi eserlerinin yer aldığı sergi alanının, ilçenin kültür ve sanat yaşamının yanı sıra turizme de katkı sağlayacağını belirtti.
Sergi alanının tarihi bir yerde olmasının önemine değinen Korkmaz, şunları söyledi:
"Burada 30 yıldır yaptığımız emek verdiğimiz eserlerimizi sergiliyoruz. Eserlerimi görmek isteyenler, artık kalıcı olarak sergilenecek bu müzede, dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'ini, saç telinin üzerine yazılmış besmeleyi, incir çekirdeğinden yapılmış tespihin üzerine yazılmış Allah'ın 99 adı ve buna benzer 40 adet eseri görebilecekler. Eser sayısı olarak küçük eserlerin olduğu dünyanın en büyük müzesi oldu."
Üç odadan oluşan müzenin bir odasını, Gubari hat tasavvufuyla ilgili yaptığı çalışmalara ayırdıklarını kaydeden Korkmaz, "Bir odada, yine 30 yılda yaptığım dünyanın en küçük biblosu, yazma eserleri, satranç takımı sergileniyor. Kuşadası'nda turizm potansiyelini düşündüğümüz zaman, burada yerli ve yabancı on binlerce turistin bunları gelip görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Kuşadası'nda açtığımız bu müze ile Türkiye'ye çok büyük ve güzel bir eser kazandırdık." ifadelerini kullandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da, "Necati Korkmaz'ın eserleri bu alana büyük renk kattı. Bu eserler dünyada eşi benzeri nadir bulunan eserler. Herkesin görmesi gerekiyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Korkmaz ve Kayalı, sergi alanının açılışını yaparken katılımcılar mikroskop ve büyüteç yardımıyla ayrıntıları seçilebilen eserleri görmek için merkezi gezdi.
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