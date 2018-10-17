HABER

"Dünyanın en küçük sanat eserleri" Kuşadası'nda sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk mikro minyatür sanat merkezi ve sergi alanı Kuşadası'nda açıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Tarihi Kalekapısı'ndaki tarihi bina, mikroskop veya büyüteç yardımıyla görülebilen "dünyanın en küçük sanat eserleri"nin sergilendiği merkeze dönüştürüldü.

Dünyanın üçüncü Türkiye'nin ise ilk mikro minyatür sergi alanı olma özelliğini taşıyan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, törenle açıldı.

Törende konuşan heykeltraş Necati Korkmaz, kendi eserlerinin yer aldığı sergi alanının, ilçenin kültür ve sanat yaşamının yanı sıra turizme de katkı sağlayacağını belirtti.

Sergi alanının tarihi bir yerde olmasının önemine değinen Korkmaz, şunları söyledi:

"Burada 30 yıldır yaptığımız emek verdiğimiz eserlerimizi sergiliyoruz. Eserlerimi görmek isteyenler, artık kalıcı olarak sergilenecek bu müzede, dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'ini, saç telinin üzerine yazılmış besmeleyi, incir çekirdeğinden yapılmış tespihin üzerine yazılmış Allah'ın 99 adı ve buna benzer 40 adet eseri görebilecekler. Eser sayısı olarak küçük eserlerin olduğu dünyanın en büyük müzesi oldu."

Üç odadan oluşan müzenin bir odasını, Gubari hat tasavvufuyla ilgili yaptığı çalışmalara ayırdıklarını kaydeden Korkmaz, "Bir odada, yine 30 yılda yaptığım dünyanın en küçük biblosu, yazma eserleri, satranç takımı sergileniyor. Kuşadası'nda turizm potansiyelini düşündüğümüz zaman, burada yerli ve yabancı on binlerce turistin bunları gelip görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Kuşadası'nda açtığımız bu müze ile Türkiye'ye çok büyük ve güzel bir eser kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da, "Necati Korkmaz'ın eserleri bu alana büyük renk kattı. Bu eserler dünyada eşi benzeri nadir bulunan eserler. Herkesin görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Korkmaz ve Kayalı, sergi alanının açılışını yaparken katılımcılar mikroskop ve büyüteç yardımıyla ayrıntıları seçilebilen eserleri görmek için merkezi gezdi.

PARTNERArtık devir değiştiArtık devir değişti
Okuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacakOkuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak
Suudi heyeti konsolosluk konutunda Suudi heyeti konsolosluk konutunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Mikro Minyatür Müzesi müze Necati Kormaz sergi

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.