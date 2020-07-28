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Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Meksika Devlet Başkanı Andres Obrador bir önceki hükümetin satın aldığı "dünyanın en pahalı ve lüks başkanlık uçağının" iki senelik uğraşın ardından birkaç güne satılacağını duyurdu.

Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!

Obrador, 2016'da eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından 392 milyon dolar ödenerek satın alınan uçağı "yolsuzluk" olarak nitelemiş ve binmeyi reddetmişti.

2018'deki seçim kampanyasında ülke yönetimindeki savurganlık ve yolsuzluğu bitirme sözüyle göreve gelen 64 yaşındaki siyasi, adı açıklanmayan bir firmayla uçağın satışı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Obrador, söz konusu firmanın satın alımla ilgili 1 milyon dolar depozito verdiğini ve paranın yarısını peşin, yarısını da tıbbi malzeme olarak ödeyeceğini söyledi. Obrador, "Sanırım birkaç gün içerisinde uçağın satışıyla ilgili tüm işlemler hallolmuş olur." ifadelerini kullandı.

Daha önceden senelik masrafının 25 milyon dolar olduğu belirtilen Boeing 787 Dreamliner model uçağın satın alındığı dönemde "bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en pahalı seyahat aracı" olarak tanımlanmıştı.

1 Aralık 2018'de göreve gelen Devlet Başkanı Obrador, seçim kampanyasında savurganlığa son verme vaadinde bulunmuş, kendisinin ve diğer hükümet yetkililerinin maaşlarını düşürmüştü. Obrador yaklaşık 2 sene boyunca da söz konusu uçağı Birleşmiş Milletler'in belirlediği asgari bedel olan 130 milyon doların altında da satmayacağını açıklamıştı.

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