Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün

Soğuk Savaş döneminde sığınak olarak kullanılan, ardından otele çevrilen lüks mağara ihtişamlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor.
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı
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ABD'nn Arkansas eyaletinin uzak bir köşesinde yer alan Beckham Creek Mağarası, 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor.
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1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı.
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Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu.
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Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi.
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Mağaranın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı.
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Ayrıca tehlike anında mağaradaki açık alanlar beton bloklarla kapatılabiliyordu.
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Ancak John Hay, Soğuk Savaş sona erdikten sonra barınağa ihtiyaç duymayacağını düşünerek mağarayı sattı.
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'Dünyanın en lüks mağarası'nın şu anki sahibi, otel olarak kullandığı mağarayı tekrar satışa çıkardı.
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Mağaraya sahip olmak için 2,75 milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor.
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Konaklama bedelinin günlük 1200 dolar olduğu otelin 4 yatak odası ve 4 banyosu var.
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2014 yılında son halini alan mağara 5 bin 800 metrekarelik alana yayılmış.
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Tamamen çağdaş mobilyalarla dekore edilen mağara tarzı ev, geniş ekran televizyonu, termal ısıtması ve rahat koltuklarıyla modern olanaklara sahip.
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Mağarada ev aletleri ve son model fırınlarla donatılmış bir mutfak var. Mutfakta konukların vakit geçirebilmesi için özel bir ahşap bar bulunuyor.
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Sarkıt ve dikitleri günümüze kadar korunan mağara, doğal kaya oluşumları açısından da zengin.
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Spa benzeri bir özel banyo içeren mağaradaki duşlar, şelalede yıkanıyormuş hissi veriyor.
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Mağaranın ön tarafındaki muhteşem manzara, benzersiz bir deneyim yaşatıyor.
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Yürüyüş, kano, balık tutma, helikopter gezileri ve ata binme, tesis aracılığıyla deneyimlenen aktivitelerden bazıları.
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İşte 2,75 milyon dolara yeni alıcısını bekleyen dünyanın en lüks mağarasından kareler...
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