Dünyanın en mayınlı arazileri Afganistan, Suriye ve Ukrayna’da

Birleşmiş Milletler, dünyada en çok Afganistan, Suriye ve Ukrayna’da mayınlı arazi bulunduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü But Shabia Manto, dünyanın en tehlikeli topraklarını açıkladı. Manto, Afganistan’ın mayınlı alan bakımından birinci sırada, Suriye’nin ise ikinci sırada olduğunu söyledi. Manto yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ayrı parantez açarak, Ukrayna ve Rusya sınırı hakkında bilgi verdi. Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra ülkenin doğusunda Rusya yanlıları ile Kiev yönetimi arasında sıcak çatışmalar yaşandığını ve savaşın hala sürdüğünü ifade eden Manto bölge için acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

2 milyon kişi tehlike altında

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlılarının kontrol ettiği Luhansk ve Donetsk bölgelerinde çatışmaların hala sürdüğünü söyleyen Manto, 2014 yılından beri 2 milyon insanın döşenen mayınlardan dolayı tehlike altında olduğunu ifade etti. Manto, "Ukrayna’nın doğusunda yer alan mayınlı araziler nedeniyle 2 milyon kişi tehlike altında. Bu mayınlı araziler insanların seyahatlerini kısıtlıyor, siviller için büyük tehditler oluşturuyor” ifadelerini kullanarak, bölgede acil önlem alınması tavsiyesinde bulundu.

